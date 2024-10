Nálunk is aranyárban mérik a felkapott dubaji csokoládét

A Can't Get Knafeh of It (nem lehet betelni a knafeh-lel) fantázianevű csokoládé, amelyet Sarah Hamouda és férje készít dubaji házi csokoládéműhelyükben, azután lett világszinten ismert és keresett, hogy egy neves influenszer TikTok-videót készített róla.

A világkörüli hódító útra indult édesség alapanyaga a ropogós, vékony szálakból álló kadayif tészta (ebből készítik a knafeh vagy künefe desszertet), a pisztáciakrém és a vastag csokis bevonat.