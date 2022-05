Nagytakarítást tartanak a Csiky-kertben, de az öreg fák kivágására is szükség lenne

Szombaton reggel 9 órára várják az önkénteseket a Csiki-kertbe, ahol az elmúlt években keletkezett szemét összeszedése a cél. Az önkormányzat biztosítja ehhez a szemetesszákokat és egyéb eszközöket, de aki teheti, vigyen magával gereblyét, seprűt, kesztyűt is – hangzott el a témában tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Amint Barabás Csaba, az Arbor vezetője elmondta, a kalákázóknak ebédet is biztosítanak, de előadással is várják őket, ahol megismerhetők lesznek az arborétum értékei, emellett a történelmével kapcsolatban is elhangzanak érdekes információk.

Csergő Tibor, Gyergyószentmiklósi polgármestere és Len Emil alpolgármester is rámutattak, hogy