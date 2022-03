Nagytakarítással készülnek a tavaszra, jövő hónapban kerülnek sorra a lakótelepek

Március elsején kezdődött a székelyudvarhelyi utcák, utak takarítása, azóta több szakaszt is megtisztítottak. Az ütemterv szerint a munkálatok jelenleg a forgalmasabb útszakaszok és utcák mentén zajlanak, majd utána kezdődhet a lakótelepeken is a portalanítás.

Elkezdődött a közterületen lévő fák tavaszi metszése is, most az útszéli sorfák koronáját frissítik a kertészeti munkálatot megnyert szakcég alkalmazottai, közölte a szóvivő.

Ugyanakkor a következő időszakban városszerte elvégzik a veszélyes, magasra nőtt fák metszését is. Zörgő Noémi kiemelte, a városi strand melletti partszakaszon több szomorúfűz lombkoronája is frissítésre szorul, nem csak esztétikai szempontból, hanem a fák élettartamának növelése céljából is. A metszés továbbá indokolt a sétányon lévő hárscsemeték fényszükségletének biztosításáért is – tette hozzá Zörgő Noémi.