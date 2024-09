Nagyrészt akkor kötünk lakásbiztosítást, ha erre kötelez a bank

Elmarad Hargita megye a kötelező lakásbiztosítások terén az országos átlagtól: a lakások alig 16,04 százaléka biztosított a természeti katasztrófák esetére, míg országosan ez a szám 23,20 százalék. Kovászna megyében az értékek közelítenek az átlaghoz. Maros megye jobban áll, de így is összességében alacsony a kötelező lakásbiztosítási kötvények száma.

Nemrég több megyében is árvíz pusztított, Galac és Vaslui megyében például több mint ötezer háztartást sújtott az áradás. A természeti csapás okozta károk fedezésére vezették be 2010-ben a kötelező lakásbiztosítási kötvényeket, és arra voltunk kíváncsiak az utóbbi áradások apropóján, hogy

A Katasztrófák Elleni Biztosítási Csoport (PAID) honlapján közzétett statisztikai adatok szerint országos szinten is meglehetősen alacsony a kötelező biztosítási kötvények száma, átlagban a lakások 23,20 százaléka biztosított. Az elmúlt évekhez képest mégis néhány százalékos növekedést könyvelhettek el.

November elsejétől megdrágul a kötelező lakásbiztosítás, és több esetben lesz elkerülhetetlen a megkötése, mint korábban. A lakástulajdonosok többsége mindeddig nem kötött ilyen biztosítást, ennek az okairól is megkérdeztük Birtalan Józsefet.

Birtalan megjegyezte, habár a biztosítás értéke nem jelentős összeg, egy évre mindössze 130 lej, a fent felsorolt katasztrófák okozta károk esetén 100 ezer lejig térítik meg a kárt. Ráadásul Hargita megyében is fordultak elő árvizek, például 2005-ben a Nyikó mentén pusztított az ár.

Mindenkit biztatok a fakultatív biztosítás megkötésére is, mert egyre gyakrabban fordulnak elő vidékünkön is viharok, amelynek következtében jégkár keletkezik, fák dőlnek a házra, nemrégiben volt olyan vihar Székelyudvarhelyen, hogy lesodorta a háztetőket, cserepeket”

A biztosítási ügynök szerint az elmúlt tíz évhez képest megkétszereződött a megkötött fakultatív lakásbiztosítások száma. Ez a növekedés annak tudható be, hogy megfizethetőbbé vált a szolgáltatás, ráadásul részletben is fizethető. Ugyanakkor egyre többen kezdték el félteni az ingatlanjukat, továbbá a bankok is hozzászoktatták az ügyfeleiket a biztosításokhoz, hiszen,