Nagyberuházások kezdődnek Szovátán és Radnóton

Szovátán kulturális központot hoznak létre és főteret alakítanak ki, Radnóton pedig szociális tömbházakat építenek uniós pénzalapokból. A több mint három évvel ezelőtt megírt és sikeresnek minősített pályázatok nyomán most születtek meg a támogatási szerződések és következhetnek a versenytárgyalások és kivitelezés.

Újabb pályázatok révén teszik még szebbé Szovátát az elkövetkezőkben. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az Országos Regionális Operatív Program keretében Cseke Attila, a fejlesztési és közigazgatási miniszter által pénteken aláírt támogatói szerződés értelmében Szováta 14 millió lej támogatásban, Radnót pedig 15,5 millió lej támogatásban részesül – olvasható a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben. A részleteket a városok polgármesterei mondták el a Székelyhonnak.

Csapatmunka eredménye

Szováta polgármestere, Fülöp László érdeklődésünkre elmondta, több mint három évvel ezelőtt készítették el és adták le a pályázatot, amelyben

uniós, vissza nem térítendő támogatást kértek egy volt iskolai tanműhely átalakítására, felújítására, illetve a főtér kialakítására.

„Közös és nagy munka volt követni a kiírásokat, összeállítani a pályázatot, elkészíteni a terveket és ebben sokan részt vettek, akiknek hálásan köszönöm az eddigi munkát és azt is, hogy ezután segíteni fognak a kivitelezésben is. Hiszen ezután következik a versenytárgyalás és a munkálatok elkezdése, és reméljük, hogy még ebben a mandátumban el is készül az új kulturális központ és a főtéri park” – fejtette ki a településvezető.

Mint részletezte, a pályázat értelmében egy kulturális központot hoznak létre, ahol többek között egy állandó kiállítótermet tartanak fent a szovátai művészeknek. Már egyeztettek a helyi alkotókkal az állandó tárlatról, de helyet fognak adni fiatal tehetséges művészeknek is, hogy bemutathassák munkáikat. A központ mellett, a pályázaton nyert összegből (amelynek mindössze 2 százalékát kell a helyi önkormányzatnak biztosítania)

a város főterét, a városháza és a leendő kulturális központ körüli teret is átalakítják.

Itt, a beruházásnak köszönhetően zöldövezet és padok várják majd a helyieket és a városba látogatókat, de lesz öt szobortalapzat is, amelyre majd a helyi művészek alkotásai kerülnek.

Korábbi pályázat is megvalósul

Szovátán hamarosan megkezdődnek a munkálatok a volt Doina mozi környékén, ahol az

5,8 millió lejes uniós pályázatból építenek szabadtéri színpadot és 500 férőhelyes nézőteret, de játszóteret is kialakítanak majd.

Mint a polgármestertől megtudtuk, itt már kiválasztották a kivitelezőt, és remélik, hogy jövő év végére már megújulva pompázhat a volt mozi és annak környéke. Ezt a pályázatot 2016-ban állították össze, majd többszöri próbálkozás után pályáztak sikeresen, és végül most kezdődnek el a munkálatok.

Radnóton szociális lakások épülnek

Radnóton uniós pénzalapokból jelenleg hőszigetelik a művelődési házat és a polgármesteri hivatalt, és hamarosan kiírják a versenytárgyalást a most aláírt támogatási szerződésben szereplő tervek megvalósítására. Mint Ioan Nicoară polgármestertől megtudtuk, a mostani, nagylélegzetű uniós pályázatból a városhoz tartozó Maroscsapón egy kultúrotthont alakítanak ki, és

Radnóton három tömbházat építenek, amelyeket szociális lakásokként fognak majd működtetni.

Nicoară elmondta, mindkét uniós pályázat nagyon fontos a város és a hozzá tartozó települések számára, hiszen ekkora lélegzetű befektetéseket uniós pályázat nélkül szinte lehetetlen megvalósítani.