Nagy a választék és jó áron kínálják a zöldségeket, gyümölcsöket a marosvásárhelyi piacon

Mi csütörtökön a Cuza Voda utcai nagypiacon voltunk nézelődni, beszélgetni, vásárolni. A kora tavaszi nagy melegek, s az azt követő esős időjárás nem befolyásolta negatívan a veteményeket és a gyümölcsérést sem, így

a marosvásárhelyi napi piacokon nagy a felhozatal és jó áron kínálják a zöldségeket, gyümölcsöket.

Minden, ami zöldség

Szép és ép a murok és a petrezselyem az árusok asztalán, tíz-tizenöt lejből már lehet egy jó zöldséglevest főzni, amiből nem hiányzik a zeller és egy pici karalábé sem. A murok kötése 2-2,5 lej, a petrezselyemé valamivel több, egy zellert 2 lejért lehet hazavinni, a karalábét ugyanannyiért. Aki vinettát szeretne reggelire vagy vacsorára, az két jókora darabért 5-6 lejt kell, hogy fizessen, a zsenge cukkini ennél olcsóbb. De vannak tökfőzelékre alkalmas nagyobb darabok is, ezekért sem kell öt lejnél többet adni. Az újkrumpli kilója 2-2,5 lej, a hagyma kötése 2,5 lej, a karfiol kilójáért 5-6 lejt kérnek. Több asztalnál volt nagyon szép friss cékla, 3 lejért kilogrammja, s aki zsenge paszulyból szeretne leves főzni az 12 lejért vehet egy litert. Zöldpaszuly is van kétféle, a kerek és a lapos is egy árban, 6-7 lejért. Csütörtökön inkább salátának való uborkát láttunk vagy kovászolni valót, 2 lejt kértek kilójáért. A paradicsom 5-7 lej volt, attól függően, hogy mekkora volt és honnan származott. Mindeniket hazainak reklámozták. Aki szereti a csemege kukoricát az most kedvére válogathat a piacon ebből is, vannak kisebbek 50 baniért, nagyok és szépen 1,5 lejért.