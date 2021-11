Múlt, jelen, jövő. Mozgásban tart (4.) (x)

Az IMPAR-ról szóló cikksorozatunk utolsó fejezetéhez érkeztünk, ahol a kedves olvasók betekintést nyerhetnek a székelyudvarhelyi cég logisztikai folyamataiba, valamint megismerkedhetnek egy széles körű tapasztalattal rendelkező humánerőforrás-igazgatóval, aki immár több mint huszonöt éve az IMPAR kötelékében tevékenykedik. És igen, természetesen őket is kifaggattuk arról, hogy miért is jó az IMPAR-nál dolgozni.

Bak Ferenc • Fotó: Beliczay László

– Bak Ferenc: Mert mindig lehet egy folyamatot gyorsabban, jobban, pontosabban véghez vinni, és mindezek koordinálása olyan kihívás, amire mindig is vágytam. A mai naptól számítva hat évig lenne még tennivalóm, ha az ötletekkel és fejlesztési tervekkel itt megállnék. De nem akarok, továbbra is mozgásban szeretnék maradni az IMPAR -ral.

– Bak Ferenc: Természetesen. Éves szinten kétszer annyi megrendelőnk van, mint Székelyudvarhely lakossága, az autóink egy év alatt annyi kilométert tesznek meg, hogy 60 alkalommal is megkerülhetnék a Földet, az áruk súlya pedig meghaladja 1500 afrikai elefántét. Úgy vélem, hogy ezek az adatok is bizonyítják az IMPAR nagyságát és azt, hogy mennyire jelentős tényezők vagyunk az ország autós termékeinek piacán.

– Bak Ferenc: Ezek a folyamatok magukba foglalják a teljes körű szállításszervezést, valamint a raktározási tevékenységet. A szállítást a saját flottánkon túl szerződéses partnereken keresztül valósítjuk meg, a szállítással kapcsolatos tevékenységünk Románián túl az Európai Unió számos országára és a Moldovai Köztársaságra is kiterjed. A termékeket közel 12 000 négyzetméteren tároljuk, különböző nyitott és zárt felületeken, raktározási szoftver (WMS) használata mellett. Mivel az általunk forgalmazott termékeket zömében importáljuk, nagyon sok esetben szükséges ezek megszemélyesítése és előkészítése a helyi szabványoknak megfelelően, valamint a termékek újracsomagolása a kliensek egyéni elvárásai szerint. Klientúránk cégnagyság szerint igen széles körű, esetenként van olyan, hogy egyetlen darab terméket szállítunk, máskor egész teherautónyi árut fuvarozunk partnereinknek. Mi az IMPAR -nál több mint 11 000 féle autós terméket forgalmazunk, a legkisebb, 1 cm átmérőjű égőtől egészen az akár 2–3 méteres átmérőjű, több mázsás gumiabroncsig. Ezeknek nemcsak a raktározása sajátságos, hanem a szállításuk megszervezése is kihívást jelent.

A humánerőforrás-igazgató ismérve az, hogy tisztában van mind a felső vezetés, mind a munkavállalók gondolataival és véleményével. Egy igazán ügyes HR-es pedig olyan jól tud közvetíteni a két fél között, hogy mindannyian elégedettek lesznek. Verestóy Enikő pont ilyen széles körű tapasztalatokkal és kvalitásokkal rendelkezik, amit már hosszú évek óta kamatoztat az IMPAR-nál.

– Székelyhon: Mióta képezi életének szerves részét az IMPAR?

– Verestóy Enikő: Még a vállalkozás kezdeti időszakában kerültem az IMPAR-hoz. Annak idején a színművészeti pályán indultam el, aztán Temesvárról visszakerülve Udvarhelyre pont időben talált meg az akkori IMPAR-os munkalehetőség. Több mint 25 év távlatából mondhatom, hogy éles, de meghatározó váltás volt ez a karrieremben. Akkor még a csak helyi szinten tevékenykedő IMPAR-nál adminisztrációs munkakörben kezdtem, majd később – együtt fejlődve a céggel – fókuszba került a HR-tevékenység. Mivel megéltem a cégen belüli fejlődési folyamatokat, ezért ismertem a cég filozófiáját: mindig tudtam, mikor és milyen képességekkel rendelkező személy szükséges egy adott munkaterületre, milyen csapatba kell beilleszkedjen, milyen személyiséggel/temperamentummal rendelkező középvezetővel kell dolgozzon, milyen a kompatibilitás, van-e összeférhetetlenség stb.. Ennek jegyében választottam ki és választom ki a mai napig a munkatársainkat.

– Székelyhon: Miben változott az idők folyamán a munkaállomány megszerzése, megtartása? Miben más ma, mint a cég kezdeti éveiben?

– Verestóy Enikő: Nagyon sok minden változott az elmúlt években, elsősorban a munkavállalók elvárásai miatt. A ’90-es évek végén, a 2000-es évek elején még minden munkavállaló a stabilitást, az anyagi biztonságot, a tőkeerős munkáltatót kereste, amely hosszú távon biztosítja a megélhetést, a stabil munkahelyet, és tudatában volt a kitartó, felelősségteljes munkavégzés alapkövetelményeinek. Ma már a többségében „Z” generációs fiatal nem így gondolkodik: prioritásaik között jelenleg sokkal meghatározóbb a gyors szakmai előmenetel, a kiemelt anyagi elismerés és a rugalmasság a munkaidőben, figyelmen kívül hagyva, hogy mindezt esetlegesen eredményeivel megalapozta volna. Az IMPAR-on belül mi ezt próbáljuk egyensúlyban tartani, munkaközösségünk alapját pedig a stabil, lojális munkatársak képezik, akiktől szakmát, munkamorált és legfőképpen alázatot és kitartást lehet tanulni. Szükség van és számítunk ugyanakkor azon pályakezdőkre, akiknek ezekhez hasonló az értékrendjük, így a tudást és tapasztalatot át tudjuk adni a folytonosság és a jövő biztosításáért.

– Székelyhon: Milyen jellegű tevékenységekkel járul hozzá a csapat összefogásához?

– Verestóy Enikő: Már a kezdeti időszaktól fogva kialakult az IMPAR-on belül egy jó, családias összetartás, és ezt az évek alatt sosem engedtük el. Még akkor sem, amikor a cég humán­állománya több mint 250 fő volt, és az ország minden régiójában voltak munkapontjaink és alkalmazottjaink. Ebben nem kis szerepet játszott az, hogy a cégvezetés nagy hangsúlyt fektetett a képzésekre, a csapatépítőkre és egyéb céges ünnepi rendezvényekre, az alkalmazottakon túl a családtagokra is figyelve. Az ilyen ünnepi rendezvények alkalmával elmosódnak a szervezeten belüli hierarchiák, erősödik a csapatszellem, a közösségi összetartozás és az egység érzését adja, ahová mindannyiunknak jó tartozni. Ezt nemrég a cég 30. születésnapjára szervezett családi nap is bizonyította, ahol több mint 270 személy vett részt kicsiktől a nagyokig. Felemelő érzés volt együtt látni a családokat az ország minden szegletéből – igazi ünnepi pillanat volt ez mind a tulajdonosoknak, mind a cég alkalmazottainak.

– Székelyhon: És hogy állnak cégen belül a képzésekkel, fejlesztésekkel?

– Verestóy Enikő: A képzések előtt felmérjük az éppen aktuális humán­állomány képzési szükségleteit, majd hozzárendeljük az oktatási terveket, végül pedig elismert trénereket kérünk fel a képzések megtartására. Továbbá nálunk elvárás a munkatársaktól, hogy mindenki a saját területén önfejlesztést is végezzen. De visszatérve az előző kérdéshez, hogy mi is a HR-es szerepe: összességében talán az a legfontosabb, hogy elégedettek legyenek az asztal mindkét felén ülők. Továbbra is azt vallom, hogy egy HR-esnek összekötő szerepe kell legyen a cégen belül. Ő egy híd, amely összekapcsolja a különböző szinten dolgozó embereket, meghallja és közvetíti a legkisebbek hangját is a vezetők felé, illetve fordítva, eljuttatja és kommunikálja a vezetők útmutatásait a beosztottak irányába.

– Székelyhon: Van-e és mekkora a fluktuáció egy 100 fős cégnél?

– Verestóy Enikő: Igen, van fluktuáció. Ez egy természetes folyamat a cég életében, ez biztosítja az egészséges vérkeringést. Van, akit megfelelőbb, új lehetőségek találnak meg, van, aki külföldön kívánja folytatni tevékenységét, és olyan is akad, akit magunk kérünk fel a távozásra, ha nem látjuk a megfelelő hozzáállást vagy az elvárt fejlődési tendenciát és hajlandóságot. Az IMPAR-nál azon személyek tudnak hosszú távon és sikeresen dolgozni, akik képesek azonosulni a szabályokkal, a folyamatokkal, valamint ügyfélcentrikus profilunkkal. Amennyiben nem azonos vezérlő értékek mentén történnek a dolgozóink erőfeszítései, úgy az a teljesítményre és eredményességre is hatással lehet, közép- vagy hosszú távon pedig az ügyfélelégedettségre és a versenyképességre is. Egy júniusban történt cégen belüli felmérésünk eredménye szerint a fluktuáció a cégünk nagyságának megfelelő keretek között mozog, úgyhogy semmilyen irányba nem lógunk ki a sorból.

– Székelyhon: Mennyire tartja az IMPAR-t vonzó munkahelynek?

– Verestóy Enikő: Határozottan vonzó munkahelynek tartom – feszes, de korrekt munkahelynek. Mindig el szoktam mondani a toborzások, interjúk alatt, hogy ha valaki csak egy munkahelyet akar magának, az ne jöjjön az

IMPAR-hoz. Itt nem dolgozgatni kell, itt mindennap megújulásra és proaktivitásra van szükség. Szeretnünk kell azt a munkát, amit végzünk, mert akkor mindennap lelkesedünk és kihívást találunk benne. Mi minden esetben lehetőséget adunk azoknak, akik cégen belül szeretnének karriert építeni – a jelenlegi középvezetői állományunk nagy része is ezen hierarchiai lépcsőket megjárva jutott el arra a szintre, ahol van. Ez már valahogy benne van a cég DNS-ében. Szeretjük kinevelni a vezetőinket, én magam is anno így kaptam lehetőséget, és büszke vagyok, hogy azóta is az IMPAR csapatát erősíthetem. Helyettem azonban beszéljenek inkább a kulcsszavak, amelyeket az előbb említett cégen belüli felmérésből idéznék, amikor is megkérdeztük a dolgozóinkat, hogy kinek mit jelent az IMPAR: biztonság, közösség, karrierépítés, pezsgés, stabilitás, család, kihívás, fejlődés, csapatszellem, szervezettség, tisztelet. Egyszóval jó IMPAR-osnak lenni! A cég kiszámíthatóságának, megbízhatóságának és folyamatos fejlődésének köszönhetően egy stabil, vonzó munkahelynek számít mind a régióban, mind országos szinten.

Most, hogy a 30 éves IMPAR tevékenységét bemutató interjúsorozat végéhez értünk, itt, a Székelyhon.ro weboldalán is szeretnénk köszönetet mondani mind a régi, mind a jelenlegi IMPAR-alkalmazottaknak a többéves kitartó munkáért és eredményességért. Ugyanakkor továbbra is nyitottak vagyunk, és várjuk mindazon fiatal, lendületes és hiteles karriertervekkel rendelkező munkavállalókat, akik a cégünk értékrendjéhez igazodva tudnak dolgozni és hosszú távon karriert akarnak építeni egy sikeres vállalkozás keretében.

Cikksorozatunknak köszönhetően mi is beleláthattunk egy nagy múltú, sikeres székelyföldi vállalkozás mindennapjaiba, megtapasztalhattuk a különböző munkafolyamatokat, és nagyon sok érdekes és értékes emberrel ismerkedtünk meg ottjártunkkor. Médiacsaládunk továbbra is kitartó, eredményes munkát kíván a székelyudvarhelyi IMPAR munkaközösségének!

(X – fizetett hirdetés)