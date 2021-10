Mindössze egy alkalmazottal, de megalakult a helyi rendőrség Székelykeresztúron

Decembertől helyi rendőr is fog járőrözni Székelykeresztúron • Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen három személy alkalmazásával szeretett volna helyi rendőrséget alakítani a székelykeresztúri önkormányzat,

a szigorú követelmények miatt azonban a jelentkezők közül csak egy személy felelt meg a feladatra

– tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől. A sikeres felvételi után belekóstolhatott a munkába az új helyi rendőr, aki egyenruhát is kapott. Ezt azonban hamar félbe kellett hagyja, hiszen a vonatkozó jogszabályok értelmében egy éven belül köteles részt venni egy három hónapos kiképzésen.

Ritkán szerveznek ennek megfelelő kiképzést az országban, erre pedig most volt lehetőség, így hamar be is iratkozott az új kolléga. Ezt decemberben fejezi be

– magyarázta a polgármester. Mint mondta, az önkormányzat biztosítja számára a képzést, ezek után viszont köteles lesz legalább öt évig ellátni a feladatát. Koncz hangsúlyozta, hogy

egyelőre nem is fognak újabb felvételit hirdetni a fennmaradt két helyre, megvárják ugyanis, hogy az alkalmazott helyi rendőr sikeresen vegye a vizsgáit.

Utána mindenképp meghirdetik az üresen maradt helyeket. A székelykeresztúri egységnek egyébként nem lesz külön székhelye, tagjai a polgármesteri hivatalban fognak tevékenykedni.

Mi lesz a feladata?

Koncz Hunor János korábban közölte, hogy elsősorban a parkolási- és szemeteléssel kapcsolatos problémákért fog felelni az új helyi rendőr, akinek hasonlóképpen feladata lesz az illegális építkezések visszaszorítása is. Továbbá

a csendzavarások és a kisebb rendbontások esetében is eljárhat, besegítve ezáltal a régóta emberhiánnyal küzdő állami rendőrségnek.

A polgármester egyébként úgy látja, hogy hosszú távon három alkalmazottnál is többre lesz szükség az egységnél, de erről a későbbiekben fognak dönteni a tapasztaltak alapján.