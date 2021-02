Mindent újra kellett kezdeni: Borbolyék büntetőperében ismét felolvasták a vádiratot

Miután a Maros Megyei Törvényszék tavaly érvénytelenítette a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőperben lefolytatott összes eddigi eljárást, a folyamatot az elejétől kezdték újra, ahogy erre már volt példa korábban is. Ezúttal viszont úgy tűnik, nincs akadály.

Borboly Csaba és több más személy perének tárgyalása évek óta húzódik • Fotó: Pál Árpád

Egy soha véget nem érő történethez hasonlított az elmúlt években a Borboly Csaba megyeitanács-elnök és tizenkét másik személy ellen 2013-ban korrupciós vádakkal kezdeményezett büntetőper, amelynek eddigi egyetlen kézzelfogható eredménye, hogy korábban három vádlott az egyszerűsített eljárást választva beismerő vallomást tett, és számukra a felfüggesztett börtönbüntetés megállapításával befejeződött a büntetőeljárás. Ennek viszont már több mint öt éve.

Azóta öt bíró váltotta egymást a tárgyalás vezetője számára kijelölt székben, és az eljárásjogi szabályok miatt, amelyek előírják, hogy egy pert nem adhat át menet közben másnak a bíró, a folyamatot többször újra kellett kezdeni, hiába hallgattak meg időközben számos tanút.

Ha ez nem volt elég, a lehallgatási jegyzőkönyvekre alapozott bizonyítékok kizárásának kérdése is jelentősen hátráltatta az előrehaladást, tavaly pedig, miután a per tárgyalása megfelelő büntetőbíró hiánya miatt a Hargita Megyei Törvényszékről átkerült a Maros Megyei Törvényszékre, az is eldőlt, hogy mindent ismét elölről kell kezdeni. A bíróság megállapította, hogy ez eddigi tárgyalásokat nem korrupciós ügyekre szakosított bírák vezették, ezért a 2016 óta a Hargita Megyei Törvényszéken lefolytatott összes eljárás és döntés érvényét veszítette.

Tanúmeghallgatások következnek

Az újrakezdés sem volt egyszerű, januárban egy halasztással kezdődött, hétfőn pedig újból ismertették a vádirat tartalmát. Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje kérdésünkre elmondta, a következő tárgyalási napon fogja a bíró megkérdezni a vádlottakat, hogy szeretnének-e nyilatkozatot tenni, majd ha ez megtörténik, következhet a tanúk újbóli megidézése és meghallgatása.

Mivel a Maros Megyei Törvényszéken nincs hiány bírákból, akik között korrupciós ügyekre szakosítottak is vannak, várhatóan gördülékenyebb lesz a per tárgyalása.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.