Mindennapi élet Afrikában: Stone Town ragyogásától az elmaradottabb települések nyomoráig

Csodálatos élmény volt bejárni Stone Townt Zanzibáron, ahol Fredie Mercury szülőházát is meglátogathattuk. Később azonban a nyomort is megtapasztalhattuk egy kisebb településen. Időközben pedig elhagytam az irataimat és a pénztárcámat.

Számos szervezett kirándulással kapcsolatos ajánlatot kaptunk a parton sétáló helyiektől, a szálláshely munkatársaitól, valamint egy erre szakosodott vállalattól is. Egy idő után már kissé zavaró is volt, hogy szinte mindenki igyekezett szóba elegyedni velünk, hogy néhány hétköznapi kérdés után rátérhessen a saját ajánlatára. Egyébként nagyjából mindenki ugyanannyit kért el a kirándulások megszervezéséért.

A szálláshelyünkön maradva és az ottani szolgáltatásokat kihasználva pihenhetünk ugyan, de gyakorlatilag szinte semmit sem láthatunk Zanzibárból. Éppen ezért érdemes kirándulni. Erre több lehetőségünk is van: egyrészt autót bérelhetünk, hogy magunk fedezzük fel a vidéket, másfelől befizethetünk szervezett programokra.

Kalandos utunk volt a kelet-afrikai Tanzániához tartozó Zanzibárra tartva, ahol már az első napokban betekintést nyerhettünk a helyi gasztronómiába és szokásokba, de a maszáj kultúrával is megismerkedhettünk. Ezekről számolunk be sorozatunk első részében.

Az ár természetesen attól is függött, hogy fél- vagy egész napos programról van-e szó. Szerencsére minden esetben lehetett valamennyit alkudni az összegből, főleg miután kiderült, hogy több helyszínre is elmennénk.

A helyzetet mérlegelve végül úgy döntöttünk, hogy egy szakcégre bízzuk a zanzibári utazásaink megszervezését, amit a későbbiekben egyáltalán nem bántunk meg. Így ismerkedtünk meg jobban Nassir Manannal, a Wild and Beach vállalat tulajdonosával, aki nemcsak rugalmas volt az árak átbeszélésekor, de a programok időpontját is hozzánk igazította. Mindemellett fontos tanácsokat kaptunk egyebek mellett arról, hogy miként kerülhetjük el a veszélyes szúnyogok csípését, továbbá a különböző kisebb-nagyobb átveréseket.

A világörökséggé nyilvánított Stone Town gyakorlatilag a sziget fővárosaként emlegetett Zanzibár történelmi városrésze, amely szemet képráztató turistalátványosságnak számít, így ide mindenképp el szerettünk volna jutni. Utunkra a programszervező iroda által javasolt Mussin kísért el, aki maga is a történelmi épületek egyikében lakik, így jól ismeri a helyszínt. Mint kiderült, erre nagy szükség is van, hiszen a kiterjedt városrészen lévő szűk, labirintusszerűen elhelyezkedő utcákban gyakorlatilag nincsenek házszámok.

Idegenvezetőnk arról is beszélt, hogy a tizenkilencedik századig Ománhoz tartozott Zanzibár szigete, majd később Nagy-Britannia protektorátusává vált, amíg 1964-ben egyesült Tanganyikával és létrejött Tanzánia. Éppen ezért

Zanzibár legnagyobb szigete, Unguja számít egyébként Tanzánia egyik leggazdagabb régiójának az idegenforgalomnak köszönhetően, így sokan máshonnan is ide jönnek, hogy a jórészt külföldiek által birtokolt szálláshelyek valamelyikénél dolgozhassanak.

a Stone Townban lévő épületek nagyját az arabok építették, ugyanakkor az angol és indiai behatások is megfigyelhetők rajtuk.

Mussin azt is elmesélte, hogy a helyiek több mint kilencven százaléka a muszlim vallást követi, de vannak keresztények és hindik is.

Az utcákon sétálva gyönyörű, ugyanakkor robusztus épületek mellett haladtunk el, amelyek többsége napjainkban már hotelként üzemel. Megtudtuk, hogy többnyire külföldiek a szálláshelyek tulajdonosai, amelyeket azért adtak el korábban, mert a helyieknek nem volt pénzük a csodálatosan díszített épületek fenntartására. Megfigyeltük azt is, hogy a bejáratok a legdíszesebbek. Vezetőnk közölte, gyakorlatilag a faragott mintákkal ellátott kapukkal fejezték ki gazdagságukat a tulajdonosok.

Vallási viták egyáltalán nincsenek a helyiek között, amit az egymás közelében jól megférő templomok és mecsetek is tanúsítanak.

Kevesebben tudják, de valójában Stone Townban született Freddie Mercury, aki Farouk néven látta meg a napvilágot, majd még gyerekkorában elköltözött a városból. Mussinnak köszönhetően az ő szülőházát is meglátogathattuk, amely napjainkban elsősorban hotelként üzemel. Mindemellett

egy kis emlékszobát is berendeztek a legendás Queen együttes énekesének, amit már az épületen elhelyezett reklámok is jeleznek.

A városrészen számos művész alkotásaiból is választhatunk, ráadásul munka közben is megtekinthetjük őket. Számunkra az egyik legérdekesebb művész egy férfi volt, aki a banánfák levelét gyűjtötte, majd ezeket formára vágva, ragasztót használva alkotott meg különböző táj- vagy utcaképeket. Ezek kereteit is ő maga készítette a banánfa törzséből.