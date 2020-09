Mindenki a tanévkezdésről beszél, de senki sem tud biztosat

Két iskolakezdéssel kapcsolatos sajtótájékoztatót is tartottak csütörtök délelőtt Csíkszeredában, ám a tanévkezdés konkrét módja továbbra is ismeretlen, erről ugyanis csak a délutáni órákban dönt a megyei katasztrófavédelmi bizottság. Az illetékesek elöljáróban annyit elárultak, hogy több olyan iskola is van a megyében, ahol a sárga forgatókönyvet, azaz a hibrid oktatási rendszert alkalmazzák majd.