Milyen beruházási terveik vannak a székelyföldi vidéki önkormányzatoknak az idei évre?

Utak aszfaltozása, kultúrotthonok és iskolaépületek felújítása, sportpályák létesítése, víz-, szennyvíz- és gázhálózatok kialakítása, bővítése – ilyen és ezekhez hasonló fejlesztési elképzeléseket terveznek a székelyföldi községekben erre az évre.

Aszfaltozás: 99 százalék

Csíkszenttamáson elsősorban folytatni szeretnék az aszfaltozási munkálatokat, illetve elkezdenék a mezei utak korszerűsítését is, emellett pedig számos egyéb tervük van. Mint Kedves Róbert polgármester részletezte, a Szent Anna-feredőhöz villanyáramot vezetnének, és rendeznék a környékét. Kialakítanának továbbá egy piacteret, és a gázhálózat kiépítésére is nagyobb figyelmet fordítanának. Utóbbi esetében a pályázatuk még elbírálás alatt van, így az egy hosszútávú terv, ahogy egy egészségügyi ház építése is. Kedves Róbert szerint

a járvány nem befolyásolta számottevő mértékben a beruházások kivitelezését, munkálatok leállítására nem volt példa.

A községi utak aszfaltozását például elvégezték, de a bejáratok kialakítása az idei évre maradt. A kultúrotthon felújítását idén kezdenék el, ahogy a piactér kialakítását is, és a polgármester reményei szerint be is fejeznék ezeket a munkálatokat az év végéig. Hozzátette: ha az aszfaltozási projekt a végére ér, a községi utak 99 százalékára aszfaltréteg kerül a községben, mindössze néhány kisebb zsákutca marad ki. A mezei utakra egy másik pályázati kiírás által kaptak finanszírozást, ezek aszfaltozását ebben az évben kezdenék el.

Az elkezdett munkálatok befejezésére helyezik a hangsúlyt Csíkrákoson Császár Attila polgármester elmondása szerint. Mint mondta, egy jelentősebb aszfaltozási munkálat nagy részét már tavaly elvégezték, ebben az évben pedig a végére szeretnének érni. Amint ez megtörténik, a községi utak 99 százaléka le lesz aszfaltozva ebben a községben is. Tavaly ősszel hozzáláttak ugyanakkor egy öt kilométeres mezei út korszerűsítéséhez, ennek is idén várható a befejezése.

Csíkcsicsóval és Madéfalvával közösen leadtak továbbá egy pályázatot a gázhálózat kiépítésére, ennek az elbírálására várnak, illetve terveket készítenek a következő időszakra.

Császár Attila is megerősítette, hogy nem hátráltatta a munkálatokat tavaly a járványhelyzet, sőt az online megoldásoknak köszönhetően esetenként még gördülékenyebbé is vált az ügyintézés.

Szerteágazó tervek

A kultúrotthon tavaly elkezdett felújítását és kibővítését fejeznék be többek között ebben az évben Szentábrahámon. Simó Dezső polgármester szerint már csak az utolsó simítások maradtak hátra, jelenleg a konyhabútorok felszerelésével dolgoznak, és reményei szerint a tavasszal át is adhatják a létesítményt. Emellett három tervezési szerződést kötöttek, kettőt szabadidőparkokra, egyet pedig iskolafelújításra. Utóbbi a gagyi általános iskola épületére vonatkozik, és teljes körű, külső-belső felújítást terveznek, illetve bővítést és területrendezést is.

Ugyancsak Gagyban kapna helyet az egyik szabadidőpark is, amelyet a régi papilak területén alakítanának ki, az egyházi terület ugyanis hosszú idő óta kihasználatlanul áll. Parkosítás, sétányok kialakítása, egy faszerkezetű konferenciaterem építése, játszótéri elemek kihelyezése és egy kisebb sportpálya létesítése is szerepel a tervek között. A másik szabadidőközpont a Firtosmartonosban lévő régi óvodaépületnél kapna helyet.