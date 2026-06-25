Mikor lesz vége az utcafelújításoknak Székelyudvarhelyen?

Több utcában is zajlanak a felújítási munkálatok Székelyudvarhelyen a nagy mobilitási projekt részeként, ami igencsak megnehezíti az autós közlekedést, ezért rákérdeztünk a városházán, hogy milyen munkálatok zajlanak és mire kell még számítani.
Fotó: Olti Angyalka
Több utcában is zajlanak a felújítási munkálatok Székelyudvarhelyen a nagy mobilitási projekt részeként, ami igencsak megnehezíti az autós közlekedést, ezért rákérdeztünk a városházán, hogy milyen munkálatok zajlanak és mire kell még számítani.
Már hosszabb ideje nehezítik az amúgy sem egyszerű autós közlekedést Székelyudvarhelyen a felújítások miatt lezárt utcák, mi magunk is
Ezért is érdeklődtünk, hogy mire számíthatnak a sofőrök az elkövetkezőkben.
Fotó: Olti Angyalka
A Tamási Áron utcában útfestés zajlott az elmúlt időszakban a felújított szakasz hivatalosan is átvett részén, azaz a körforgalom és a vasúti sínek között, ugyanakkor hasonló munkálatokat végeztek a Bethlen Gábor utcában a két körforgalom között is – fejtette ki lapunknak Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője. Mint mondta,
Az első két helyszínen jelenleg a vízvezetékek földbe helyezése van folyamatban – ahol a szolgáltató munkatársai ezt elvégezték, ott folytatódik az útépítés. A szóvivő azt is megjegyezte, hogy összességében némi csúszásban vannak a kivitelezések a tervezetthez képest.
Fotó: Olti Angyalka
Egyébként ezen utcafelújítási munkálatok mindegyike a nagy mobilitási projekt részeként valósul meg. Jó hír ugyanakkor, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Az elkövetkezőkben – ugyancsak a nagy mobilitási projekt részeként –
– folytatta Zörgő Noémi. Ez a forgalom szempontjából nehéz, ugyanakkor elengedhetetlen munkálat lesz.
Fotó: Olti Angyalka
Azt is megtudtuk, hogy
Noha ezt a határidőt némileg lehet hosszabbítani, a városháza reméli, hogy erre nem lesz szükség.
Fotó: Olti Angyalka
Zörgő Noémi végül hozzátette, hamarosan nagyobb volumenű kátyúzási munkálatok is kezdődnek Székelyudvarhelyen a nyári útkarbantartások részeként. Jelenleg a munkálatot elvégző kivitelező kiválasztása érdekében meghirdetett közbeszerzési eljárás vége felé tartanak.
Előrehaladott állapotban van az Attila és a Küküllő utcák felújításával kapcsolatos projekt is, amelyek modernizálására szintén az Anghel Saligny programban nyert támogatást a város. Ezen esetekben a finanszírozási szerződések aláírására vár a városvezetés.
Párhuzamosan dolgozik a kivitelező és a vízszolgálató a felásott utcákban
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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