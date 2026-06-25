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Mikor lesz vége az utcafelújításoknak Székelyudvarhelyen? Több utcában is zajlanak a felújítási munkálatok Székelyudvarhelyen a nagy mobilitási projekt részeként, ami igencsak megnehezíti az autós közlekedést, ezért rákérdeztünk a városházán, hogy milyen munkálatok zajlanak és mire kell még számítani. Fülöp-Székely Botond 2026. június 25., 07:582026. június 25., 07:58

Fotó: Olti Angyalka

Több utcában is zajlanak a felújítási munkálatok Székelyudvarhelyen a nagy mobilitási projekt részeként, ami igencsak megnehezíti az autós közlekedést, ezért rákérdeztünk a városházán, hogy milyen munkálatok zajlanak és mire kell még számítani.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 25., 07:582026. június 25., 07:58

Már hosszabb ideje nehezítik az amúgy sem egyszerű autós közlekedést Székelyudvarhelyen a felújítások miatt lezárt utcák, mi magunk is

többször tapasztaljuk, hogy nem egyszerű eljutni a város egyik végétől a másikig.

Ezért is érdeklődtünk, hogy mire számíthatnak a sofőrök az elkövetkezőkben. Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

Hol dolgoznak? A Tamási Áron utcában útfestés zajlott az elmúlt időszakban a felújított szakasz hivatalosan is átvett részén, azaz a körforgalom és a vasúti sínek között, ugyanakkor hasonló munkálatokat végeztek a Bethlen Gábor utcában a két körforgalom között is – fejtette ki lapunknak Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője. Mint mondta,

a Tompa László, az Eötvös József utcák teljes hosszában, továbbá a Vár utca egy részén is az alapig felásta az utat a kivitelező.

Az első két helyszínen jelenleg a vízvezetékek földbe helyezése van folyamatban – ahol a szolgáltató munkatársai ezt elvégezték, ott folytatódik az útépítés. A szóvivő azt is megjegyezte, hogy összességében némi csúszásban vannak a kivitelezések a tervezetthez képest.

Fotó: Olti Angyalka

Egyébként ezen utcafelújítási munkálatok mindegyike a nagy mobilitási projekt részeként valósul meg. Jó hír ugyanakkor, hogy

teljesen befejeződött a Dózsa György és a Mihai Eminescut utcák modernizálása, amire az Anghel Saligny programban nyert támogatást az önkormányzat.

Fotó: Olti Angyalka

Mi következik? Az elkövetkezőkben – ugyancsak a nagy mobilitási projekt részeként –

el kell kezdeni a korszerűsítést a Bethlen Gábor utcának a városi kórház és a bíróság közti szakaszán is

– folytatta Zörgő Noémi. Ez a forgalom szempontjából nehéz, ugyanakkor elengedhetetlen munkálat lesz.

Fotó: Olti Angyalka

Azt is megtudtuk, hogy

a nagy mobilitási projekt befejezésének határideje év végén zárul le.

Noha ezt a határidőt némileg lehet hosszabbítani, a városháza reméli, hogy erre nem lesz szükség.

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi végül hozzátette, hamarosan nagyobb volumenű kátyúzási munkálatok is kezdődnek Székelyudvarhelyen a nyári útkarbantartások részeként. Jelenleg a munkálatot elvégző kivitelező kiválasztása érdekében meghirdetett közbeszerzési eljárás vége felé tartanak. Előrehaladott állapotban van az Attila és a Küküllő utcák felújításával kapcsolatos projekt is, amelyek modernizálására szintén az Anghel Saligny programban nyert támogatást a város. Ezen esetekben a finanszírozási szerződések aláírására vár a városvezetés.

Párhuzamosan dolgozik a kivitelező és a vízszolgálató a felásott utcákban Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka