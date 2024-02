Mikor kapja meg a lemondásokkal előteremtett anyagi segítséget a székelyudvarhelyi gimnázium?

Már korábban is közölte, hogy az említett pénzt nem lehet törvényesen a bentlakás felújítására fordítani. Azóta tüzetesebben utánajártak a lehetőségeiknek, megvizsgálták a vonatkozó jogszabályokat, ugyanakkor levélben kérték ki a számvevőszék központi irodája jogi osztályának és a pénzügyi szervek véleményét. Azt a választ kapták tőlük is, hogy

Az is igaz – folytatta Venczel –, hogy tavaly év végén módosítottak egy vonatkozó kormányrendeletet, így a helyi önkormányzatok most már pályázat útján támogathatják az egyházakat azon épületeik felújításában, amelyek egy tanintézmény székhelyét képezik. Amellett, hogy a bentlakás nem tekinthető a gimnázium székhelyének, még az is gondot jelent, hogy a törvény szerint egyházi tulajdonban lévő teológiai jellegű tanintézmény kellene működjön abban, máskülönben nem legális az említett támogatási mód. Az egyházaknak szánt helyi pályázatok esetében a törvény azt is kimondja, hogy a támogatásokat az adott felekezethez tartozó hívek lélekszámával arányosan kell megítélni az elbírálás során.

Godra Zsolt, a POL frakcióvezetője kijelentette, bár nemes gesztus volt az összefogás az önkormányzatok részéről, ám sajnos az összeg korántsem elegendő a felújításokra. Éppen ezért az épület rendbe tételét követően kellene támogatni magát a tanintézményt, mégpedig új bútorok beszerzésében. Az elhangzottak után végül nem erre a célra csoportosították át a helyi képviselők az 1,2 millió lejt.

Más véleményen van

A tanácsülés után kereste meg a Székelyhont Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke. Úgy véli, nem szabad elfelejteni, hogy tavaly év végén pártjuk összességében 1,2 millió lejnyi költségvetés-kiegészítést alkudott ki a kormánnyal Hargita megyére vonatkozóan. Erről minden csíkszéki, gyergyószéki és udvarhelyszéki település azonnal lemondott Székelyudvarhely javára, hiszen így szerettek volna szolidaritást vállalni a gimnázium bentlakásánál történtek miatt. Már akkor felmerült az aggály, hogy miként lehet ezt az épület rendbetételére költeni, de erre két törvényes megoldást is javasolt a széki RMDSZ. Rámutatott, Csíkdelnén szükség volt egy hasonló átutalásra, és meg lehetett oldani. „Én nem hiszem azt, hogy ami Csíkdelnén törvényes, az Udvarhelyen nem az” – fogalmazott. Hangsúlyozta, ő továbbra is bízik a Székelyudvarhely polgármesterében és csapatában, hogy törvényesen eljuttatják a pénzt a tanintézménynek, hogy az az eredeti elképzeléseknek megfelelően hasznosuljon.