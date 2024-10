Feltűnt, hogy nincs magyar bemondás – utasok véleménye az egynyelvű utastájékoztatásról a csíkszeredai vasútállomáson

2024. október 04., péntek

Ezekért a filmekért (is) mehetünk a hétvégén moziba

Igazi Kánaán van most a filmrajongóknak, hiszen a hétvégén zajlik több erdélyi városban is a Filmtettfeszt, de most jelent meg a Joker következő része, illetve az 1989-es forradalom előtti napokban játszódó román játékfilm is nézhető jelenleg a mozikban.