Mi legyen a strucctojásból?

Három éve fogott strucctenyésztésbe Bencédben a Pap család, akik úgy vélik: egyáltalán nem bonyolult a 150 kilósra megnövő szárnyasok tartása. Sőt, megéri, hiszen a húsuk és a tojásuk is ízletes. Ezért is hívták el farmjukra a Főnix Konyha séfjét, aki ugyan még sohasem főzött hasonló alapanyagból, mégis ínycsiklandó salátát állított össze az 1,6 kilogrammos tojásból.

A strucc rúgása veszélyesebb, a harapása ártalmatlan • Fotó: Erdély Bálint Előd

A struccok egy év után érik el végső súlyukat, ami 150 kilogramm, és két év után lesznek ivarérettek – osztotta meg tapasztalatait a gazdasszony. Tudni kell, hogy a strucc csípése egyáltalán nem fájdalmas, annál veszélyesebb viszont, ha megrúg: így védekezik, ha nem érzi magát biztonságban. Egyébként párzási időszakon kívül egyáltalán nem agresszívek a madarak. Ilyenkor is főleg a kakas nem hagyja, hogy közel menjenek a nőstényekhez, illetve azok tojásaihoz.

Legfőképpen lucernát fogyasztanak, de egyebek mellett a szóját, zabot, árpát és napraforgó magokat is megeszik. „Nem kell különösebb gondot fordítani rájuk, csak vigyázni kell, hogy tiszta vizük legyen és megfelelő tápértékű ételt kapjanak naponta egyszer. Nem nehezebb tartani őket, mint mondjuk egy libát” – fogalmazott.

Korábban fürjeket tartottak, de azok túl hangosak voltak, ezért is döntöttek úgy három éve, hogy újabb kihívást keresve a struccok tenyésztésével folytatják a gazdálkodást bencédi farmjukon – fejtette ki lapunknak Pap Annamária. Mint mondta, egyáltalán nem bánták meg döntésüket, hiszen

Van rá kereslet

Pap Annamária rámutatott, egyre többen érdeklődnek struccaik után, ezért keltető gépet is vásároltak. Nemrég egyébként több fiókát is értékesítettek, de egyre többen vásárolnak tőlük tojást is. Ezek

darabonként akár 1,8 kilogrammosak is lehetnek, nagyjából harminc tyúktojással érnek fel.