Mi a teendő közúti baleset esetén?

Álljunk meg az autóval, minden esetben

Igen, akkor is álljunk meg, ha úgy látjuk, nem történt sérülés. Győződjünk meg róla, milyen jellegű kár keletkezett, ha keletkezett. Többek közt azért ez az egyik legjobb tanács, amit adhatok, mert ha mégis személyi sérülés vagy haláleset is történt, azzal hogy továbbmegyek, legalább három bűncselekményt is elkövethetek:

a baleset helyszínének elhagyása (akár 2-től 7 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható),

gondatlanságból elkövetett testi sértés amennyiben 90 napot meghaladó egészségügyi ellátás szükséges (6 hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető)

és a tett színhelyének módosítása (kettőtől 7 évig terjedő szabadságvesztés lehet a „jutalom”), nem számít, hogy az elkövető azt hitte, nincs sérülés.

Hívjunk vagy ne hívjunk rendőrt?

A válasz attól függ, történt vagy sem személyi sérülés.

Amennyiben valaki megsérült, bármilyen kicsinek is tűnjön az a sérülés, kötelező azonnal értesíteni a rendőrséget. (Ez egyébként védelemül is szolgál abban az esetben, ha a károsult olyan sérülésekért is felelőssé kíván tenni a kártérítés reményében, amelyek korábbiak, vagy utólagos események következményei.)