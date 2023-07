Merre vezessen az út Székelykeresztúr és Kissolymos között?

Évek óta tisztázatlan a Székelykeresztúr és Kissolymos között áthaladó 134A jelzésű megyei út helyzete, ami miatt nem is sikerült leaszfaltoztatni annak közel egykilométeres szakaszát – erre szeretett volna megoldást találni a kisváros polgármestere, aki kedden találkozót szervezett az érintettekkel. Elképzelés ugyan van a helyzet rendezésére, de hivatalos döntés nem születhetett, mivel nem jelentek meg az eseményen Hargita Megye Tanácsának képviselői.

Székelykeresztúr és Románandrásfalva (más néven Magyarandrásfalva) község, valamint a helyszínen lévő tavak ügykezelői (akik egyben a környező területek tulajdonosai is) szempontjából is lényeges, hogy mielőbb kijelöljék, illetve kiépítsék a 134A jelzésű megyei út azon szakaszát, amely az eddig felújított részeket kötné össze – jelentette ki a találkozó kezdetén Koncz Hunor János, a kisváros polgármestere. Mint mondta, éppen ezért sajnálja, hogy

Bustya László és Fazakas Attila területtulajdonosok, valamint az említett tavak ügykezelői emlékeztettek: már 2017-ben elkezdődtek a gondok, amikor a megyei tanács betelekkönyveztetett egy olyan nyomvonalat, amely közvetlenül a tavak közelében halad el, és itt szerettek volna felújításokat végezni. Ezzel veszélyeztették volna a vízben élő ritka állat- és növényvilágot. Nem beszélve arról – tették hozzá –, hogy a tavaknál lévő árvízvédelmi gátakban is kárt okozott volna a munkálat.

Ez végül nem valósult meg, a sofőrök pedig egy olyan területet – nyomvonalat – használnak a mai napig közlekedésre, amelynek egy része Bustya, illetve Fazakas tulajdonában van. Egyebek mellett az is gondot jelent, hogy

A megbeszélésen arról is szó esett, hogy Bustya és Fazakas saját költségén mérette fel a környékbeli területeket, továbbá telkeket is vásároltak, hogy ugyancsak magántőkéjüket felhasználva elterelő utat építsenek. Ez utóbbi már a tavak, az árvízvédelmi gátak, valamint a gázvezetékek védelmi zónáján kívül esik. Ők

Emiatt pedig a törvény szerint nem szabadna ott felújításokat végezni, sőt a forgalom sem használhatná. Ezt és a magántulajdon tényét figyelmen kívül hagyva a megyei tanács leköveztette az említett részt – fejtették ki a területtulajdonosok. Azt is megjegyezték, hogy a kövezést követően nagyon porossá vált a tavak környéke, ami a horgászókat is zavarja.

Koncz rámutatott, ők is kaptak felkérést a megyei önkormányzatól, hogy

Erről elvileg meg is egyeztek tavaly, ám mégsem történt előrelépés. Elmondásuk szerint a megyei tanács most már másképp gondolkodik, szeretné kisajátíttatni az újonnan épült utat, és a csere tárgyát képező telket haszonbérbe adná a tó adminisztrátorainak. Ebbe viszont már nem mennének bele.

azaz sajátítsák ki az utat és adják azt át a megyei tanácsnak, ám a város vezetősége ebbe nem ment bele törvényességi okok miatt. Álláspontjukat írásban is jelezték a megyei tanácsnak. Az elöljáró azt is fájlalta egyébként, hogy az egy évvel ezelőtt történt egyeztetésre az esemény előtt mindössze néhány perccel kapott meghívást a megyei intézménytől, így nem tudott azon részt venni.

„A mai napig sokan dolgoznak a községünk lakói közül Székelykeresztúron, illetve sokan is járnak oda iskolába, így elengedhetetlen, hogy minél egyszerűbben megközelíthessék a kisvárost” – szögezte le.

Hangsúlyozta, céljai elérése érdekében ő jól együtt tudott működni a megyei tanáccsal, ennek köszönhetően újult meg, illetve lett leaszfaltozva az út azon része, amely a község közigazgatási területén megy át. Hozzátette, szerinte már rég befejeződött volna a korszerűsítés a teljes nyomvonalon, ha a területek a Románandrásfalvához tartozó részen vannak. Ezt azzal magyarázta, hogy az ő esetükben is voltak akadályok a modernizálás során – vitáztak az erdészettel, védőcsöveket kellett elhelyezni az út alatt áthaladó gázvezetékre stb. –, mégis lett megoldás. „Sajnálatosnak tartom, hogy

Ebben nemcsak a megyei tanács hibás, hanem mindkét fél” – jelentette ki Nagy Lajos. Ezzel ugyanakkor nem mindenki értett egyet.



A találkozó végén Koncz Hunor János kiemelte, ahogy eddig, ők a továbbiakban is mindent megtesznek a közösségi érdekű projekt megvalósításáért, hiszen nekik is érdekük, hogy rendben legyen az út. Éppen ezért továbbítják a megyei tanácsnak a megbeszélésen elhangzottakat, bízva az ügy pozitív kimenetelében. A többi érintett azonban attól tart, hogy még „jövő ilyenkor is itt fog tartani a modernizálással kapcsolatos projekt.”