Menekültek átutazóban Marosvásárhelyen

Az odesszai menekültek remélik, hogy minél előbb visszatérhetnek hazájukba • Fotó: Haáz Vince

Gyorsan kellett csomagolniuk, még egy órájuk sem volt, hogy a legfontosabb dolgokat összeszedjék és autóba üljenek. Attól tartottak, bármely pillanatban elkezdődhet Odessza orosz megszállása. A három ukrán hölggyel Marosvásárhelyen, Sajó Norbertnek, a Solidaris Egyesület elnökének családi otthonában találkoztunk.

Menekülés gyerekekkel

Három nő, egy nagymama és a két lánya, valamint három kislány – 3, 4 és 11 évesek – Marosvásárhelyen töltöttek pár napot, pihentek, kissé megnyugodtak és erőt gyűjtöttek ahhoz, hogy tovább menjenek.

Ukrajnából, Odesszából menekültek, miközben férjeik otthon maradtak, a nagyapa a házat vigyázza, a fiatal férfiak pedig beálltak a hadseregbe harcolni.

Nem tudták, hová indulnak, csak azt, hogy mielőbb el kell hagyniuk az országot, mielőtt még nagyobb lenne a baj, a gyerekekkel ki kell menekülniük abból a pokolból – mesélik. „Hallottuk a robbantásokat, láttuk a harckocsikat, Odessza belvárosában tankok álltak, rettenetesen féltünk. Hosszú volt az út a határig, mindenhol menekülőkkel találkoztunk, hideg is volt, fáradtak is voltunk, fáztunk is.