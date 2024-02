Melegednie kell az időnek, hogy elkezdődhessenek az útkarbantartási munkálatok Székelyudvarhelyen

A téli időszak, a mínuszok és a téli karbantartás alaposan megviselte a székelyudvarhelyi úthálózatot. Idén is – a már ötödik éve bevett szokásnak megfelelően – zajlott már a hidegaszfaltozás, de a meleg aszfalttal történő kátyúzás csak később kezdődhet el.

Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője a Székelyhon kérdésére kifejtette, jelenleg is kátyúznak a műszaki igazgatóság munkatársai a város azon részein, ahol a tél folyamán nagyon megromlott a burkolat:

„A melegaszfaltozással zajló útkarbantartást akkor tudjuk elkezdeni, amikor beindulnak a keverők, ahhoz pedig nem lehet fagy éjszaka, tehát még nem adottak a hőmérsékleti körülmények ezekhez a munkálatokhoz” – mutatott rá Zörgő.

A műszaki igazgató egyébként arról is beszélt az alig két hete tartott tanácsülésen, hogy a székelyudvarhelyi hidak járhatók, de van olyan is, amelyik javításra, megerősítésre szorul – ezekre is költenének idén, és már készülnek a szükséges dokumentumok. Ugyanakkor a köves utak karbantartása sem marad el, a téli időszak lecsengését követően ezeket szintén minden évben megjavítják városszerte.