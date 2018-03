Méhnyakrákról, császármetszésről, kitolódó gyermekvállalásról beszélt Hompoth György szülész-nőgyógyász

• Fotó: Gecse Noémi

Hompoth Györggyel Pál Bíborka, a Flastrom főszervezője beszélgetett. Az előadás során több témakört is érintettek, amelyek közül a leghangsúlyosabb és talán a legfontosabb

a méhnyakrák korai felismerését szolgáló ingyenes szűrővizsgálat volt, amely térségünkben is hozzáférhető az egészségbiztosított nőknek, azonban a rendszer nem működik túl olajozottan.

HIRDETÉS

Mi is a méhnyakrák?

Az egységes meghatározás szerint a méhnyakrák a méh alsó, elkeskenyedő részén, a méhnyakon kialakuló rosszindulatú daganatos betegség, amely során a méhnyak hámjában rákos sejtek fejlődnek, amelyek késői szakaszban a test más részeibe is továbbterjedhetnek. Kezdetben, évekig általában tünetmentes, a későbbi tünetek a hüvelyi vérzés, medencei fájdalom vagy szexuális aktus közbeni fájdalom. A beteg által is észlelhető tünetek általában csak előrehaladott állapotban jelentkeznek, amikor a teljes gyógyulást eredményező beavatkozásokra már nincs lehetőség. Ebben az esetben – az orvosi kezelés ellenére is – a beteg életminőségének lényeges romlásához, élettartamának megrövidüléséhez vezet. A rendszeres szűrővizsgálatok, amelyek a rákos sejtek korai felismerését szolgálják, lehetővé teszik a korai állapotok felismerését és lényegében a teljes gyógyulást.