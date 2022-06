Megvan az új szolgáltató, októbertől indul a szelektív hulladékgyűjtés Maros megyében

Októbertől Maros megyében mindenkinek lehetősége lesz szelektíven gyűjteni a szemetet, ugyanis megkötötték a szerződést a 2-es övezetre is, amely Marosvásárhelyt és a környező falvakat foglalja magába. Az új szolgáltató színrelépésével a lakónegyedekben is elkezdődhet majd a különböző szeméttípusok szelektív gyűjtése és szállítása.

Szemétgyűjtés és -szállítás szempontjából Maros megye hét övezetre oszlik, eddig hatra volt szerződés az integrált hulladékrendszer részeként, most pedig harmadik nekifutásra sikerült megkötni a 2-es övezetben is, amely Marosvásárhelyt és a körzetét foglalja magába – számolt be Tóth-Brezovszky Andrea, a hulladékkezelésért felelős Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.

A június 21-én aláírt szerződés értelmében a 2-es zónában új szolgáltató, a kolozsvári bejegyzésű, osztrák érdekeltségű Brantner–Veres Company felel majd a köztisztaságért.