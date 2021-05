Megváltozott a háziorvosi rendelőkben történő koronavírus elleni immunizálás finanszírozása

A háziorvosi rendelőkben történő immunizálás lehetősége vidéken igazán hasznos • Fotó: Haáz Vince

Május 4-én kezdődött meg a koronavírus elleni immunizálás azokban a háziorvosi rendelőkben, amelyeknek a működtetői vállalták az oltás beadását.

Hargita megyében a 134 háziorvosi rendelő közül 83-nak a vezetője kötött szerződést erre a megyei egészségbiztosítási pénztárral, majd később ez a szám 87-re nőtt.

A vonatkozó törvény hétfőn megváltozott, az említett szám pedig a felére csökkent, azaz már csak

44 rendelő vállalta az oltások beadásával járó munkát.

„Megjelent egy új sürgősségi kormányrendelet, ami módosította a régit. Korábban differenciált tarifák voltak, attól függően, hogy az oltásra jogosultak közül hányan voltak beoltva a háziorvos pácienslistájáról. Ez megváltozott, és

egységesen 40 lejt kapnak a háziorvosok a szolgáltatásért, ami egy orvosi konzultációt, az oltás beadását, a rendszerben történő lejelentését és az oltás utáni állapot lekövetését foglalja magában.

Tehát ezek azok a tevékenységek, amelyeket a háziorvos el kell végezzen. Eddig úgy volt, hogy munkaidőn kívül kell ezt elvégezze, de – ez is egy újdonság – most már elvégezheti rendelési időben is, úgy, hogy a megszokott szolgáltatásokat tudja biztosítani a hozzá feliratkozott személyeknek, tehát az oltás ezt ne akadályozza” – számolt be az újdonságokról Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetője.

Az új szabályozás megjelenése után a megyei egészségbiztosítási pénztár új szerződést kötött azokkal a rendelőkkel, amelyeknek a működtetői részt vennének az oltáskampányban. Ezúttal azonban csak 44 rendelő képviselője vállalta ezt, legalábbis az új szabályozás érvénybe lépéséig. Duda Tihamér szerint azonban ez csak egy átmeneti állapot,

nem a feltételek megváltozása a lecsökkent szám oka, és úgy véli, nőni fog az oltáskampányba bekapcsolódó háziorvosi rendelők száma.