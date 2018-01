Megünneplik az erdélyi vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját Csíkszeredában is

Ökumenikus jellegű emlék-istentisztelet keretében ünnepelik a csíkszeredai unitárius templomban az 1568-as tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját vasárnap, január 14-én 11 órától.

A négy és fél évszázados erdélyi örökség értelmében ezen alkalomra szeretettel várják a római katolikus, evangélikus, református és unitárius vallásfelekezetek híveit és lelki vezetőit is

– tájékoztatott Solymosi Alpár. A csíkszeredai unitárius lelkész az eseménnyel kapcsolatban kifejtette:

megemlékezünk arról, hogy a 16. században, a hitviták heves korában, a világon először, Erdély földje adott nyugvópontot és közjogi oltalmat azon vallásfelekezeteknek, akiket az országgyűlés elismert.

A törvény a négy recepta religio (bevett felekezet) híveit és vezetőit egymással szembeni türelemre, elfogadásra intette. Ennél messzebbre a vallásszabadság terén egyetlen ország sem ment el a 16. században, vallják az egyháztörténészek. 1569. évi nagyváradi hitvitán János Zsigmond fejedelem ismételten intette az egymásnak feszülőket: »…mert a mi birodalmunkban miképpen arról az ország végzése is vagyon, mi azt akarjuk, hogy szabadság legyen. Továbbá tudjuk, hogy a hit Istennek ajándéka és a lelkiismeret semmire erőszakkal nem vitethetik«”.

Közös ünnep

A vallásszabadság emléknapját az Erdélyi Unitárius Egyház, a 2002-es kövendi zsinat rendjén emelte az unitárius egyházi ünnepnapok sorába.

2010-ben a kolozsvári zsinat határozata értelmében megtörtént a trianoni diktátum során szétszakított két egyháztest (az erdélyi és a magyarországi) egyesítse, így a 450. évfordulót már a Magyar Unitárius Egyház hirdette meg

– emlékeztetett a lelkipásztor. Hozzátette, ma már nemcsak erdélyi körökben nyer megbecsülést e történelmi pillanat, de a magyar országgyűlés is elismeri, hogy a török időkben, Erdély utolsó választott királya, később fejedelme és udvara az országgyűlés keretében máig ható, korszakalkotó döntést hozott a vallásszabadság kihirdetésével. Solymosi Alpár ugyanakkor hangsúlyozta,

e jeles évforduló alkalmával is kiemelten vallják, hogy ez nem csak a felekezetük partikuláris ünnepe, hanem a mindenkoron önálló erdélyi szellemiséget vallóké.

A vallásbéke eszmeköre ugyanis nemcsak egy nemzeten belüli egyezmény. A tordai ediktum arra is tanít, hogy miképpen férhetett meg egymás mellett a korabeli három társadalmi rend – a székely, a szász és a magyar lakosság – érdeke egy alapeszmény mentén – szögezte le.

A vallásszabadság eszméjének megélésére hívja valamennyi felekezet híveit, illetve a világban élő unitáriusokat a Magyar Unitárius Egyház az 1568-as tordai országgyűlés vallás- és lelkiismereti szabadságot kimondó határozatának születése, illetve az unitárius egyház intézményesülése 450. évfordulója alkalmából. Az Erdély- és világszerte számos rendezvényt felvonultató, a vallásszabadság évének nyilvánított 2018-as esztendőt nem múltba tekintésnek szánják, célja ennek az eszmeiségnek a felmutatása, közös megélése – hangzott el a nagyszabású rendezvénysorozatot ismertető keddi kolozsvári sajtótájékoztatón. Az eseményről szerkesztőségünkbe is eljuttatott tájékoztató anyagokból kiderül, hogy az év folyamán a csíki esemény mellett többek között Tordán, Kolozsváron, Brüsszelben, Déván, Sepsiszentgyörgyön és Budapesten is megemlékeznek különböző rendezvényekkel az évfordulóról. A tordai vallásszabadság kihirdetésének és az unitárius egyház intézményesülésének 450. évfordulójára logót is készítettek. (Forrás: Magyar Unitárius Egyház)