Megújul az oklándi kultúrotthon, zajlanak a munkálatok

Godra Lehel, a község polgármestere lapunknak elmondta, az utóbbi években számos gondjuk volt abból, hogy áznak az épület falai, amelyeken a gomba is megtelepedett emiatt.

hiszen ismét folyt be a víz” – vázolta a helyzetet a polgármester. Hozzátette, a legnagyobb problémájuk az, hogy mivel járásszékhely volt Oklánd, ezért több régi középület is van a községben. Ezek karbantartására pedig már annyit költöttek az évek során, hogy abból a pénzből jobban megérte volna újakat építeni.

Az elöljáró közölte, a korszerűsítés részeként egyebek mellett kívül és belül szigetelik az épületet, kicserélik az elavult elektromos hálózatot, valamint új fűtésrendszert szerelnek fel, hőszivattyús megoldással. Arra is kitért, hogy

1998-ban leégett az épület tetőzete, így új gerendákra is szükség volt.

Emiatt most csak a cserepeket kell kicserélni, ami folyamatban is volt, amikor a helyszínen jártunk. A betervezett munkálatoknak nagyon fontos része az is, hogy megoldják a vízelvezetést a kultúrotthon körül, hogy a későbbiekben már ne ázzanak a falak.