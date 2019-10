Megtanítják beosztani a fizetést, nyugdíjt

Ennyit a legtöbben be tudnánk osztani. Csak legyen... • Fotó: Gecse Noémi

Ahogy Sajó Enikő szervező lapunknak elmondta, valamennyi résztvevővel személyesen konzultál a pénzügyi tanácsadó, aki hasznos, gyakorlatias tanácsokkal lát el mindenkit. A Telefonos Szeretetszolgálat tavaly szervezett egy hasonló pénzügyi képzést, ahol

a fizetés, a nyugdíj beosztásáról tanulhattak az érdeklődők,

arról, hogyan lehet azt ésszerűen beosztani úgy, hogy mindent ki lehessen fizetni belőle, hogy maradjon napi élelmiszerre, gyógyszerre, esetleg még szórakozásra, nyaralásra is.

A szerdai képzésre új jelentkezőkre számítanak a szervezők, de mehet az is, aki már az előzőn is részt vett – mondta Sajó Enikő. Azokat is várják, akik otthonosan mozognak a pénz világában, de azokat is, akik nehezen osztják be a jövedelmüket, vagy tájékozatlanok, ami a hitelfelvételt, esetleg a befektetési lehetőségeket illeti.

„Mindenről szó esik, ami a pénzhez kötődik. Mindenki listát készít arról, hogy mire költ, mennyi a bevétele, hogyan takarékoskodik, mennyit tesz félre, és azt elemzi a szakértő, majd gyakorlati megoldásokat mutat be” – magyarázta Sajó Enikő, aki szerda délig várja a jelentkezőket a 0720–565656-os telefonszámon.