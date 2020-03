Megszegték az elkülönítésre vonatkozó előírásokat, megjárták

Már elkezdték a csemeteültetést a székelyföldi erdőkben

Mint minden évben, idén is több millió facsemetét ültetnek el a székelyföldi erdőkben, úgy az állami, mint a közbirtokossági, vagy magánterületeken. Továbbra is a lucfenyő a meghatározó az erdőtelepítés szempontjából, de van szakember, aki a jegenyefenyő, illetve a lombhullató fenyő nagyobb mértékű meghonosítását is szorgalmazza