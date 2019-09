Megrajzolták Székelyföld sikertérképét

Balról: Barabási Albert László, Rácz Attila, az előadás moderátora és Kolumbán Gábor • Fotó: Haáz Vince

A két székely beszélget előadásra zsúfolásig megtelt a marosvásárhelyi Sapientia egyetem ebédlője.

A székelyföldi születésű, több mint tizenöt éve Bostonban élő és dolgozó Barabási Albert László önmagáról elmondta, annak érdekében, hogy gyermekei megtanuljanak magyarul és érezzék, hogy ehhez a kultúrához is tartoznak, öt évig élt Budapesten is amerikai feleségével. Most visszaköltöztek Bostonban, de ő részt vesz egy nagylélegzetű projektben Budapesten is, így munkája 40 százaléka azután ott lesz.

A Digitális Székelyföld Konferencián tartott előadása az utolsó, amelyet az elkövetkező időszakra bevállalt,

jövőre nem fog előadásokat tartani, inkább ő akar meghallgatni másokat, színházba, moziba akar járni, kultúrát fogyasztani. Kolumbán Gábor elmondta, hogy énlaki és az Úz-völgyében fenntartott kis tanyán próbál minél természetközelibb életet élni, miközben Székelyudvarhelyen vezeti a Civitas Alapítványt.

HIRDETÉS

Kolumbán Gábor szerint a Székelyföld sikertérképének megrajzolása esetén figyelembe kell venni, hogy Székelyföldre még mindig a tradicionális társadalom a jellemző, és sokan élnek természetközelben. De a természetközeli élet, az állattartás, kézművesmesterségek végzése nehéz megélhetést biztosít. „Az a kérdés, hogy hogyan lehet egyszerre természetközeli életet élni és jelen lenni a digitális világban. Hogyan lehet az IT-eszközökkel megerősíteni a tradicionális székelyföldi értékeket, a családot, a rokonságot, komaságot, az együtt töltött diákévek emlékeit?”

Barabási Albert László szerint a digitális eszközöket felhasználva be lehetne mutatni a székelyföldi értékeket, a tradicionális társadalmat, mesterségeket, az IT segítségével kommunikálhatóak ezek a világ felé.

„Ma már Erdélyben nem készít senki rámás csizmát, és kevesen is viselnek ilyent. Holott ez egy olyan érték, amiről jól lehet kommunikálni. De számos más hasonló érték van Székelyföldön. Ehhez elsősorban szükség van arra, hogy a közösségek értékeljék azokat, akik hagyományos mesterségeket űznek, akik kézművestermékeket készítenek. Értékeljék, becsüljék meg, emeljék ki és mutassák meg a külvilágnak is. Ez utóbbiban, a megmutatásban tudnának segíteni a digitális eszközök” – hangoztatta Barabási, aki a beszélgetés során elmondta, hogy

a siker képlete soha nem az egyénről, hanem a közösségről szól.

Közösségben lehetünk sikeresek, közösségben tudjuk ötleteinket, tehetségünket kamatoztatni, senki nem lehet önmagában sikeres, csakis közösségben, a közösség által – emelte ki.

Kolumbán Gábor szerint Székelyföld egyik fontos értéke, amelyet meg kell őrizni, és amelyet felmutatva sikeressé lehet tenni a vidéket, az a biodiverzitás. Ezt a sokszínű világot azonban veszély fenyegeti, hiszen az unió, ahonnan a gazdák támogatásokat kapnak, olyan agrárpolitikát diktál, amely veszélyezteti ezt – részletezte. „A több évszázados önálló gazdálkodásnak köszönhetjük, hogy megmaradt ez a biodiverzitás, de veszélyben van, s ezért ezt is fel kellene mutatni, meg kellene őrizni.”