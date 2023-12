Megoldáskeresés és kapcsolatépítés

Kozma Mónika, az eseményt szervező Pro Economica Alapítvány vezetője köszöntőjében elmondta, hogy az ünnepekre való tekintettel is választottak az idei gazdasági fórum témájaként az oktatás és munkaerőpiac kapcsolatát, hiszen ez egy mindenki számára kedves kérdéskör. De azért is, mert már az első találkozón kiderült, hogy gondot jelent a munkaerőhiány, és erre az oktatási szakemberekkel közösen kellene megoldást találni.

Csakhogy a koronavírus-járvány közbeszólt, így a második fórum a válság és az ebből kivezető megoldások keresésére összpontosított. Kozma Mónika azt is elmondta, hogy azért szervezték a gazdasági fórum találkozóját Szovátán a Crystal szállodában, mert ez az új épület a magyar kormány jelentős támogatásával épült fel és idén adták át.

Sikerült megteremteni a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját, a mentorprogramot, az erdélyi gazdasági fórumot, organikusan kialakult egy közösség. Egy közösség, amelynek tagjai ismerik és segítik egymást. Az idei fórum azért fontos, mert eddig külön beszélgettek az oktatásügyben dolgozók egymás között, külön a munkavállalók és külön a fiatalok a saját gondjaikról és lehetőségeikről. Most megpróbáltuk az oktatás, a munkaerőpiac és a potenciális munkaerő képviselőit egy asztalhoz ültetni. Hiszen a megoldások a közös találkozásokban, beszélgetésekben születnek meg

– vélekedett, elmesélve, nemrég egy nagy cég egy tananyagot dolgozott ki egy felsőoktatási intézménynek, és kiderült, ez a stratégiai partnerség úgy alakult ki, hogy az oktatási szakember és a cég egyik képviselője egy vacsoraasztalnál ült és beszélgetni kezdtek. A gazdasági fórumnak is ez a célja, hogy együtt beszélgessenek az oktatási szakemberek és a vállalkozók, megoldásokat keresve.

Az egész napos találkozón többek között az egyetemi és vállalati kapcsolatokról, a humán-erőforrás igényekről, a vállalkozói szféra igényeiről beszélgettek a résztvevők és arra is keresték a választ, hogy az oktatás valóban a gazdasági növekedés alapja?

Új honlapot is létehoztak

Zárult az erdélyi mentorprogram 3. évada



Szovátán a Crystal szállodában tartották csütörtökön délután az Erdélyi mentorprogram 3. évadának zárógáláját. Mint Hajnal Virág emlékeztetett, a mentorprogram lényege, hogy helyi, tapasztalt nagyvállalkozók segítik fiatalabb, kezdő társaikat. Kárpát-medencei szinten a mentorprogramnak immár 900 tagja van. „2021-ben volt Erdélyben a program első évada, és azóta stabil mentorcsapattal dolgozunk együtt. A most zárult évadban 118 mentor és mentorált volt a programban, családias hangulatban zajlottak a találkozók és a zárógála is. Ismét bebizonyosodott, hogy szükség van az ilyen programokra, amelyek lehetőséget teremtenek a fiatal vállalkozóknak, hogy egy új szemszögből, új megközelítésből láttassák velük a cégüket. Az ilyen együttműködéssel lehet igazán komoly előrehaladást elérni” – vélekedett Hajnal Virág, aki elmondta, hogy Potápi Árpád Jánosnak is szívügye a mentorprogram, így bizonyosan lesz ennek 4. évadja Erdélyben.