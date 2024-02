Megmenekült a kivágástól a sétány legszebb fája

Veres Andrea Bernadett, a Nárcisz sétány egyik lakója a Facebook közösségi oldalon azért fejezte ki felháborodását, hogy nemcsak azokat a fákat jelölték meg kivágásra a szóban forgó utcában, amelyek korhadtak voltak és öregek, hanem a fiatal fákat is. A Székelyhon megkeresésére elmondta, a lépcsőházuk előtti legszebb fát is megjelölték, amely megmentésére eseményt is létrehozott közösségi oldalon.