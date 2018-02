Megmaradtak a jól ismert utcanevek a Nyikó menti községben

Megmaradtak a jól ismert utcanevek. A polgármester szerint így egyszerűbb a tájékozódás • Fotó: Barabás Ákos

Eddig csak házszámokkal voltak ellátva az ingatlanok, és mindenki lakcíme a főutcára volt bejegyezve, azonban egy kormányrendeletnek eleget téve utcákat neveztek el Siménfalva községben, amelyekben külön számozást vezettek be, még az üresen álló telkek esetében is – tudtuk meg Péter Zoltán polgármestertől.

HIRDETÉS

Mint mondta,

az intézkedésre azért volt szükség, mert egy központi nyilvántartás készül, amelynek lényege, hogy minél könnyebben, GPS-koordináták alapján meg lehessen találni egyes címeket és a bejáratok pontos helyét.

A településvezető szerint ez hasznos dolog, hiszen a régi számozás miatt már olyan is előfordult, hogy a tűzoltóság vagy a mentőszolgálat munkatársai eltévedtek a falvak valamelyikében.

Nem lehet felbolygatni mind a tizennégy falut, ami a községhez tartozik, ezért a lakosokkal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a közismert neveket tesszük hivatalosakká

– magyarázta Péter. Rámutatott, így nemcsak a tájékozódás marad egyszerűbb, de a falvak régies jellegét is megőrzik, hiszen beszédesek az utcanevek, adott esetben egy-egy történet is kapcsolódik hozzájuk. Például a siménfalvi kultúrotthon helyén valamikor egy vízimalom volt, így a lakosok Malom utcaként ismerik a helyet, de hasonló megnevezés a Sáros utcáé is, ahol régebben nehezen lehetett közlekedni esős időben. Ugyanakkor van olyan utca is, ahol egykor csak Elekes családnevűek laktak, így a köznyelv ez alapján „keresztelte el” az utat.