Megismerkedhettek Marosvásárhely építészeti örökségével

• Fotó: Haáz Vince

Az 1908-ban befejezett Városháza és az 1913-ban átadott Kultúrpalota Marosvásárhely legismertebb épületei. Az erdélyi szecesszió két emblematikus példája komoly hatást gyakorolt a város 20. század eleji építészetére, a középületektől a polgárházakig. A Városháza és a Kultúrpalota közvetlen közelében lévő utcák lakóházai, intézményei ugyancsak magukon viselik a szecesszió jegyeit, de az azt megelőző historizáló, vagy neobarokk stílus is számos épületen fellelhető.

Az első városnéző séta a mai Horea utcában kezdődött, az egykori Hajós-közben,vagy ahogy az idősebb marosvásárhelyiek nevezik még: a Baross Gábor utcában. Orbán János művészettörténész ismertette röviden a kezdeményezést, tőle pedig Barabás Kisanna vette át a szót, aki a mai tűzoltóság épületével, az egykori magyar királyi gyalogsági laktanyával kezdte az ismertetést. Az utca a 17. század legelején kapta a nevét, amit hosszasan meg is tartott. Épített jellegében elég falusias hangulatot árasztott, a 19. század második felében, annak vége felé lendült meg az építkezés, amikor lakóházak, iskolák, múzeum épült, éreztetve azt a fejlődést, ami a korszakot jellemezte.

HIRDETÉS

A művészettörténész felhívta az érdeklődők figyelmét arra, hogy egy-egy épületen mit kell megfigyelni, ha azt alulról felfele végigpásztázzák tekintetükkel. A tűzoltóságnak helyet adó, egykori gyalogsági laktanya épületén ma már nincs nyoma annak a stílusnak, ahogy egykor azt megtervezték. Akkor egy hatméteres előkertet is kialakítottak, annak köszönhető ma az a széles járda, illetve kijárat az épület előtt. Barabás Kisanna azokra az ellentmondásokra is felhívta a csoport figyelmét, amelyek lépten-nyomon meghökkentik a szakembert. A mostanában használatos hőszigetelő ablakok elrontják az szép épületek látványát. Szerencsés eset, amikor a modern ablakkeretekkel is megőrzik a négyosztatú ablakokat, például – mutatott rá a művészettörténész – a Marosi Ödön tervezte sarokházra, illetve a mellette sorjázó, egykor Veress Menyhért tulajdonát képező lakóházakra.