Mégis kap pénzt a GYHK

Are we human or are we dancers? – új előadást mutat be az M Studio

Új bemutatóra készülnek a Háromszék Táncstúdióban: Ioana Marchidan bukaresti alkotó Are we human or are we dancers? Című előadását két alkalommal, december 20-án és 21-én is megtekintheti a közönség – tájékoztat közleményben az M Studio.