Meghonosítanák a Waldorf-pedagógiát Gyergyószentmiklóson

Waldorf-pedagógia elindításán, meghonosításán dolgozik az óvoda- és iskolakezdés előtt álló gyergyószéki gyerekek szüleinek egy csoportja. Szeretnék, ha már ősszel elindulhatna ez a típusú alternatív oktatás. Kedden találkoztak a szülők, a megbeszélésen jelen lévő Kós Károly Általános Iskola aligazgatója, Csibi Zsuzsanna üdvözölte a kezdeményezést, támogatja az elképzelést. Tapasztalatát osztotta meg a témában Máthé Eszter-Etelka waldorfos óvónő, továbbá elképzeléseiről beszélt Eperjessy Kinga óvónő is.

A waldorfos óvónő a szülők kérdéseire is válaszolt • Fotó: Baricz Tamás Imola

Gyermeklétszámfüggő egy csoport megalakulása, egy listát várok a szülőktől, és mindent megteszünk, hiszen kötelességünk, hogy kérésüket teljesítsük. Ahogy a névsor összeállt, a tanfelügyelőséghez fordulok, gondolkodtunk már a helyiségen is, pedagógusokon is, vannak lehetőségek

A szülőkön a sor

A kezdeményező, Nagy Marcsi elmondta, közel száz tagja van a Waldorfindító Gyergyóban nevű csoportnak, csatlakoztak néhány hónapos gyerekek szülei is, a nagyobb gyerekeket nevelő szülők mellett. „Nagyon remélem, hogy még jelentkeznek szülők, és a következő tanévtől indulhat az óvodai csoport.

A következő napokban a névsor összeállításán dolgozunk, szeretnénk konkrétan letisztázni, kik azok, akik a tanévkezdéstől Waldorf-pedagógia mellett döntenek

– mondta Nagy Marcsi. Hozzátette, reméli, hogy látva az előrelépést, nagyobb bizalommal lesznek a szülők.

A bizalom fontossága

A kedd délutáni találkozón, melyen a kisgyerekek is részt vettek, meghívták a gyergyószentmiklósi, de Kolozsváron élő Máthé Eszter-Etelka waldorfos óvónőt is, aki a megbeszélés alatt a gyerekekkel foglalkozott, és válaszolt a szülők kérdéseire is. Mint mondta, nagyon szép a Waldorf-pedagógia, aki teheti, nyisson feléje, továbbá az óvodaválasztásban a bizalom fontosságát emelte ki:

Nagyon fontosnak tartom a bizalmat, a szülők a pedagógus személyét nézzék, mert ha nem tudnak megbízni abban a személyben, akire rábízzák a gyereküket, akkor nem tudnak nyugodt lélekkel együttműködni sem

– mondta az öt éve címzetes waldorfos óvónő.