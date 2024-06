A jelentéktelenség szintjén az ellenzéki magyar pártok Borboly szerint

– hangzott el.

Tizenegy csíki községben kizárólag a szövetség jelöltjeiből áll össze az önkormányzati képviselőtestület, ezek: Csíkrákos, Madéfalva, Csíkszentimre, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkkozmás, Csíkszentsimon, Csíkszentkirály, Karcfalva, Tusnád és Kászonaltíz.

Borboly szerint, noha ezeken a településeken nem is voltak más jelöltek, úgyis sikerült a mozgósítás, illetve a jelentős arányú részvétel.

Érdekes helyzet Csíkszentmártonban

A csíkszéki helyi önkormányzatokban 31-gyel több képviselői helyet szerzett az RMDSZ, mint négy éve.

Két települést külön is kiemelt: Balánbányát, ahol a 13 helyi tanácsosból 7 a szövetséget képviseli, és jelentős számú román lakosság is szavazott az RMDSZ listáira, illetve Gyimesbükköt, amely Bákó megyében van, de az ottani RMDSZ-szervezet a csíki területi szervezethez tartozik. Ott nemcsak a szövetség polgármesterjelöltje újrázott, hanem a képviselő-testületben is többsége van az RMDSZ-nek, mivel ott is kaptak támogatást a román szavazóktól.