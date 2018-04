Megérkeztek az első gépek a magyar kormány Maros megyei kísérleti pályázati programjában

Egyedinek számító levendula-betakarítógép, szalmabrikett előállítására alkalmas berendezés, valamint csirkenevelő automata ketrecrendszer is szerepel azon munkagépek és mezőgazdasági eszközök között, amelyeket a magyar kormány támogatásból vásárolhatnak meg a Maros megyei gazdák. Az első munkagépeket már át is vették a szerencsés pályázók.

Van, aki már megkapta a munkagépet, és fotót is küldött róla az alapítványnak • Fotó: Pro Economica Alapítvány

A magyar kormány finanszírozásával elindított Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében idén több mint négyszáz mezőségi gazda és vállalkozó vásárolhat új mezőgazdasági munkagépeket, erőgépeket és felszereléseket, illetve más, a vállalkozásuk fejlesztéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket.

A program lebonyolításával megbízott Pro Economica Alapítvány tavaly földmérési és telekelési költségekre, illetve mezőgazdasági és egyéb eszközbeszerzésre, tenyészállatok vásárlására hirdetett pályázatot magánszemélyeknek és jogi személyeknek egyaránt. A leadott 526 pályázatból 521 részesült pozitív elbírálásban, így összesen

mintegy 21 millió lej értékben támogatta az alapítvány a pályázókat.

A támogatási szerződéseket idén februárban írták alá. Az eszközbeszerzések területén a mezőségi gazdák és vállalkozók

130 traktor, 40 pótkocsi, 50 vető-, 30 kapa- és 40 kaszagép, valamint számos egyéb mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eszköz, berendezés vásárlására nyertek finanszírozást.

Voltak olyan pályázók is, akik nem szokványos munkagépeket vásároltak, így a listán szerepel egy Maros megyében egyedinek számító levendula-betakarítógép, egy szalmabrikett előállítására alkalmas berendezés, valamint egy csirkenevelő automata ketrecrendszer is.

„A napokban több gazda is felhívott minket telefonon, hogy elmondják, megkapták az értesítést arról, hogy átvehetik a megvásárolt mezőgazdasági gépeket. Többen fényképet is küldtek az új munkagépeikről és berendezéseikről. A jó hírnek természetesen mi is örvendünk, és azoknak a gazdáknak sem kell aggódniuk, akik még nem kaptak ilyen értesítést, hiszen a támogatások folyósítása több részletben történik.

A hónap végéig várhatóan mindenki átveheti már a beszerezett eszközöket”

– tájékoztatott Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója.