Még várni kell a parkolóházra Csíkszereda központjában

Közel egy éve már, hogy egy magyarországi vállalkozó jelezte, könnyű szerkezetű parkolóházakat építene Csíkszeredában, és üzemeltetné is ezeket. Két helyszínt javasolt erre a városközpontban,

A bizottság ezt nem támogatta, mert a műemléknek nyilvánított ortodox templom túl közel van, ezért csak mélygarázs építését tartják elfogadhatónak. A másik terület bérbeadására, ahol a használaton kívüli kazánház is található, más okok miatt kell még várni

A városvezető elmondta, mivel a helyi önkormányzat a kazánházat cselgáncsközponttá szeretné átalakítani, ezért készült egy részletes statikai felmérés. Ebből az derült ki, hogy az épület megerősítéséhez a felületet oldalirányban bővíteni kell. Ez hatással van egy esetleges parkolóházra is az elhelyezkedése, távolságtartás, illetve tűzvédelmi szabályok miatt – részletezte Korodi. Hozzátette, közben a Nagy István festő utca lakóövezeti felújításának megvalósíthatósági tanulmánya is elfogadás előtt áll, a tervező elkészíti a végleges változatot. Akkor lehet majd látni a végleges felületét az esetleges parkolóháznak, amelynek megépítésére a vállalkozó fenntartja a szándékát – magyarázta a polgármester. Ezért ahogy ezeket a kérdéseket tisztázták, kiírják a nyílt versenytárgyalást a kérdéses terület hosszú távú haszonbérbe adására.

– emlékeztetett, hozzátéve, fontosak lesznek a szakmai kritériumok, és a záros határidőn belüli üzemeltetés. Korodi úgy látja, a másik helyszín tekintetében, ahol negatív véleményezést kapott a vállalkozó, nem voltak megfelelően körbejárva és elemezve a részletkérdések, de mivel ez megtörtént, az ottani építkezés lehetősége most nem is kérdés. „Ott ha bármi is történik, egy alaposabb előkészítést igényel” – értékelt.