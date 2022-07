Még várat magára a Szívek sétányának felújítása

Meglehetősen rossz állapotban van a kilenc éve megépített Szívek sétánya elnevezésű – Székelyudvarhelyről a Szejkefürdő irányába vezető – kerékpárút. Többek között az aszfalt tartósságát biztosító szegélyek rongálódtak meg: helyenként 6–8 centiméter távolságban is elváltak a járható felülettől.

A burkolaton ugyanakkor balesetveszélyes repedések jelentek meg. A problémák megoldása már csak azért is sürgető, mert

Noha még nem érkezett hivatalos panasz, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is tisztában van a problémákkal és fontosnak is tartja a sétány rendbetételét. Zörgő Noémi, az intézmény szóvivője közölte, a javítások elmaradása egyebek mellett annak tudható be, hogy a polgármesteri hivatal még nem tudta átvenni a Szejkefürdőn kiépített ivó- és szennyvízhálózatokat, amelyek a kerékpárút közelében haladnak el.