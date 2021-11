Még nem kapták meg a múlt évre járó veszélyességi pótlékot a szociális ellátórendszerben dolgozók

Több mint ötszáz, a szociális ellátórendszerben dolgozó Hargita megyei alkalmazott várja a bérpótlékot. Ők tavaly munkahelyi elkülönítésben dolgoztak a szükségállapot idején. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Országszerte legfeljebb tíz-tizenkét megyében kapták meg a szociális ellátórendszerben dolgozó alkalmazottak azt a 2500 lej értékű veszélyességi pótlékot, amelyet még a múlt év tavaszán elrendelt szükségállapot idején végzett munkájukra hagyott jóvá a kormány tavaly. Hargita megyében az érintett alkalmazottak még mindig várják a juttatást, és amint arról Nyulas Emma, a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit is képviselő Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője lapunknak beszámolt,

már nagyon fel vannak bőszülve az emberek.

A szakszervezet már minden szükséges dokumentumot benyújtott a megfelelő hivatalokban, a veszélyességi pótlékok kiutalása azonban már egyik Hargita megyei intézményen sem múlik, csak kimondottan a munkaügyi minisztériumon, de azt nem lehet tudni, hogy ott milyen ütemezés szerint folyósítják a pénzeket. Egyszeri juttatásról van szó, „de még ezt is húzzák-nyúzzák” – fogalmazott Nyulas Emma, megjegyezve,

augusztus óta folyik az ígérgetés és a pingpongozás a szükséges dokumentumokkal, amelyek először nem voltak megfelelőek, de a korrigált változatok beküldése után sem utalta ki a szaktárca a pénzeket az arra jogosult alkalmazottaknak.

Ráadásul tudott dolog, hogy nem a központi költségvetésből kell elkülöníteni a szükséges összegeket, hanem európai uniós pénzekről van szó, amelyek már rég megérkeztek, ezért is érthetetlen a késés – hangsúlyozta a szakszervezet megyei vezetője.

A 2500 lejes veszélyességi pótlék egyaránt a jár az állami, illetve privát szociális intézmények dolgozóinak, amennyiben ők a múlt év tavaszán elrendelt szükségállapot idején kéthetes váltásokban, azaz munkahelyi elkülönítésben dolgoztak az időseket, időskori betegségekben szenvedőket és az intézményes körülmények között nevelt gyerekeket gondozó központokban. A Hargita megyei szociális ellátórendszer alkalmazottai közül több mint ötszázan jogosultak a juttatásra. Az erről szóló törvény már jócskán több mint egy esztendeje érvényben van, a jogszabály alkalmazási normái viszont csak a nyáron jelentek meg.

Kiterjedt anyagi gondok

A szociális ellátórendszer egyébként nem csak a veszélyességi pótlékokat illetően küszködik anyagi gondokkal: a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak már teljesen elfogyott a pénze, a múlt havi béreket is csak a megyei tanács költségvetéséből kapott kiegészítésből tudták kiutalni az alkalmazottaknak, de

ha az intézmény nem kap központi költségvetés-kiegészítést, az év hátralévő részében már semmilyen kiadásaikat nem tudják kifizetni.

Elekes Zoltán, az intézmény vezetője az igazgatóság anyagi gondjaival kapcsolatban lapunknak elmondta, állandósult feszültséget jelent számukra, hogy nem tudják fizetni a számlákat, az alkalmazottaknak sem könnyű ilyen körülmények közt dolgozni, de igyekeznek úgy ellátni a feladataikat, hogy az ellátottak ne érezzék a gondokat – reméli, ez sikerül is.

Pénzügyi gondok az egészségügyben is



A Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője lapunknak elmondta, az érdekvédelmi tömörülés nehezményezi azt is, hogy 74 ezer egészségügyi alkalmazott december elején esedékes novemberi fizetésére még nincs pénze az egészségügyi szaktárcának. Erről Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter tett bejelentést a Digi24 hírtelevízióban múlt héten. Az érintett egészségügyi alkalmazottak között vannak a sürgősségi osztályok, az egészségügyi igazgatóságok, a mentőszolgálatok alkalmazottai, de a rezidens orvosok is. Sokan közülük a Covid-járvány elleni küzdelemben vesznek részt. Az ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a pénzügyminisztérium keresi a megoldást a helyzetre. A legegyszerűbb út a költségvetés-kiigazítás lenne, miután megalakul a kormány – mondta.



Hargita megyében ez a probléma több ezer egészségügyi alkalmazottat érint – tudtuk meg Nyulas Emmától. A Sanitas szakszervezet egyébként kérést intézett a kormányhoz és a parlamenti képviselőkhöz, amelyben kérik, hogy a legnagyobb felelősséggel kezeljék a problémát, hagyjanak jóvá költségvetés-kiegészítést, amely lehetővé teszi novemberi és decemberi bérek biztosítását az egészségügyi és szociális rendszer minden alkalmazottja számára. Kérik ugyanakkor azt is, hogy fizessék ki az elmaradt juttatásokat, pótlékokat mindkét ágazatban, és biztosítsák időben az oltáskampányban részt vevő egészségügyi dolgozók béreit, tegyék lehetővé, hogy a pandémia kezdete óta dolgozó egészségügyi alkalmazottak ki tudják venni pihenőszabadságukat.