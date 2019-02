Még mindig kómában fekszik a rendőr által véletlenül nyakon lőtt magyarói nő

Pápalátogatás drasztikusan megemelt árakkal

Egy hónap sem telt el azóta, hogy megerősítették Ferenc pápa Csíksomlyóra való látogatását, Csíkszeredában és környékén azonban már most betelt szinte az összes szálláshely. Folyamatosan érkeznek a foglalások, Kovászna megyében is megnövekedett az igény, ezzel együtt pedig az árak is.