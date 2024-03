Még át sincs adva, de már gondok vannak

Ismét a polgármester nélkül zajlott a gyergyószentmiklósi tanácsülés. A képviselő-testület elé került többek között az a tervezet, amelyben az önkormányzat átadná a kórháznak a felújított épületrészét. A terv azonban több sebből vérzik, nem is fogadták el a tanácsosok.

A projekt indulásának idején sok tekintetben más volt a helyzet, mint most, változtak az előírások is, de bővült a felszereltség is. A kórház több módosítást szeretne elérni, de a polgármesteri hivatal részéről nem volt erre nyitottság.