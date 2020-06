Medvebocsot pusztíthatott el egy másik medve

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Kovászna megyei környezetőrség tájékoztatása szerint a rendőrségről kaptak egy telefonos bejelentést egy elpusztult bocsról. A felügyelők a helyszínen azt állapították meg, hogy az állat halálát egy másik, nagyobb medve okozta – legalábbis erre következtettek a sérülésekből. A kisállat tetemét a helyi önkormányzat elszállíttatta és elhamvasztották.

Málnáson házakba tör be egy medve



Egy medve kilövésére kér engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól a málnási önkormányzat, mert az állat már a házakba is betör élelem után kutatva. A lakosságot a napokban a RoAlert vészjelző rendszeren keresztül riasztották, hogy három medve kószál a környéken. Szotyori Angéla Gizella polgármester szerint egy fiatal, mintegy kétéves medve jelent veszélyt a lakosságra, mert nem fél az embertől, és a házakba is betör. A helybeliek szerint atipikus viselkedése van, hozzászokott az ember jelenlétéhez, valószínűnek tartják, hogy nem az erdőben nevelkedett.