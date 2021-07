Medve végezhetett egy pásztorral Gernyeszeg határában

Eltűnt egy esztenáról a Maros megyei Gernyeszeg határában egy idős pásztor, fia vasárnap hajnalban értesítette a rendőrséget. Azonnal a keresésére indultak, de már csak a holttestét találták meg, amelyen több sérülés, vadállat okozta harapásnyom is volt.

Már csak a férfi holttestét találták meg. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Vasárnap hajnali öt óra tájban értesítette a Maros megyei rendőrséget a Gernyeszeg községhez tartozó Marostelekről egy férfi, hogy nyolcvanéves apja eltűnt a község határában található esztenáról. Azonnal elindult egy csapat az idős ember keresésére.

Tizenegy rendőrből, négy csendőrből, négy hegyimentőből, egy helyi rendőrből és egy vadőrből, illetve egy nyomozókutyából állt össze a csapat, amely a Marostelek és Kisszederjes közötti területen található esztenáról eltűnt pásztor keresésére indult, nemsokkal azután, hogy a fia jelentette az eltűnését. Végül Aurica Sabău rendőrségi szóvivő arról számolt be, hogy

háromszáz méterre a juhkarámtól azonosították a férfi holttestét, amelyen több sérülést, vadállat okozta harapásnyomot is találtak.

Nagy valószínűség szerint egy medve sebesíthette meg halálosan a pásztort, aki védeni próbálta a juhait, illetve megpróbálta elkergetni a vadállatot – mondta Kolcsár Gyula, Gernyeszeg polgármestere. A vadállat, miután végzett áldozatával, az erdő széléig, a bokrokig hurcolta.

Többen, agresszívebben

A község területén vasárnap reggel háromszor kaptak riasztást – mondta a Székelyhonnak Kolcsár Gyula, aki arról is beszámolt, hogy egyre több a medve, amelyek a félreeső falvak gazdaságait látogatják, és egyre agresszívebbek is. Míg eddig csak éjszaka jártak, már napközben is tartani kell tőlük.

Hat anyamedvéről tudunk, mindegyik két-három boccsal jár, rákaptak a szarvasmarhákra és a juhokra, rendszeresen visszajárnak, az emberek pedig rettegnek

– mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az emberek élete és megélhetése forog kockán, hiszen juhaikat, teheneiket kint kell legeltetniük a falu határában, nem tarthatják bezárva az udvaron, a pajtában.