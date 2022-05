Szondy Zoltán klubelnök: kimaradunk a háborús hisztériából

– Az 1990 utáni csíkszeredai focitörténelem legnagyobb költségvetését különítettük el erre a szezonra, ugyanis nem titkolt célkitűzésünk volt, hogy bejussunk a rájátszásba. Bevallom, azzal a gondolattal is kacérkodtunk, hogy milyen jó lenne, ha feljutnánk az első osztályba; nyilván a csapatunk, az ellenfelek és a bajnoki rendszer ismeretében voltak ilyen gondolataink. Nem lenne etikus, ha alakulatneveket sorolnék fel, de itt a kezemben a másodosztályú bajnokság húsz résztvevő gárdájának legutóbbi költségvetése. Ebből mi – a már említett harminc esztendő legnagyobb csíkszeredai büdzsénkkel – a 10. helyen vagyunk, három csapatnak pedig úgy volt a miénknél magasabb a költségvetése, hogy tételesen egymillió euróval költhettek többet. Mindezt azért mondom, hogy az olvasó számára legyen egy összehasonlító alap. Mindezek fényében is

– Azt már többször is elmondtam, hogy kölcsönös megegyezéssel váltunk el Suciu Valentin edzőtől, akinek a szerződése nyáron egyébként is lejárt volna. Ezúttal is megköszönöm neki mindazt, amit Csíkszeredáért tett, viszont ennek kapcsán nyitnék egy zárójelt: ismét szembesültem azzal a problémával, ami engem a román futballban nagyon idegesít: ez a felelősség kérdése. Szinte ugyanazok az emberek, közösségek (városvezetők, szurkolók, időnként játékosok, igazgatótanácsi tagok, stb.) támadtak meg azért, mert nem hosszabbítottuk meg a lejárt szerződést az edzővel, mint akik a négy évből (amíg Suciu volt a nagycsapat edzője) háromban engem nyaggattak, hogy váltsuk le azonnal Suciut. Akkor mindig azt feleltem: nincs amiért leváltanom egy olyan edzőt, aki a szerződésben vállaltakat teljesíti. Jelen esetben viszont nem teljesültek a vállaltak, a mivel a feltételeket mi megadtuk, ezért ki kell mondani, hogy igen, ezért az edző, a stábja és a játékosok a felelősek.

Felkészült edző, és teljesíti a felnőtt csapat azon elvárását is, hogy beszél magyarul is.

A csapat nagy vonalakban maradni fog, konkrétumot most még nem akarok mondani, mert több játékosunkra is érkezett ajánlat. Itt jut eszembe:

– Ezzel le is zárulnak a csíkszeredai befektetések?

– Nem biztos. Ugyanis igaz, hogy lesz újabb három edzőpályánk, de ezzel egyidőben „lett” egy elsőosztályú női focicsapatunk is (az FK lánycsapata nagy valószínűséggel bejut a román felnőtt bajnokság első osztályába – szerk. megj.), nekik pedig megfelelő körülményeket akarunk biztosítani. Azon is gondolkodunk, hogy a Román Labdarúgó-szövetség egyik szabályváltozása miatt, amivel gyakorlatilag megszüntették az U19-es bajnokságot, a következő idénytől farmcsapatot indítanánk. Szinte rá vagyunk erre kényszerítve, mivel azzal, hogy ősztől az U19 helyett U18-as bajnokságot hoznak létre, így a 2004-es korosztályunkkal két dolgot kezdhetünk: hazaküldjük őket, ami nem volna etikus érettségi előtt álló gyermekekkel, vagy egy farmcsapatot indítunk számukra, ahol focizni tudnának. Ennek tükrében látszik, hogy ennyi pálya sem elegendő számunkra.

– Az ukrán-orosz háború milyen formában gyűrűzött be Önökhöz?

– Pont az interjú előtt fizettem ki a villanyszámlákat: háromszorosa az eddigieknek, a gázszámláról ne is beszéljek. Nagy létesítményekről lévén szó, nem 100 lejről drágult 200-ra, sokkal több nullásról van itt szó. A sport tekintetében is érezzük: lehet, hogy a puskaporos hangulat miatt, de tény, hogy újra felerősödtek a magyarellenes megnyilvánulások a román fociban, amelyeket a szövetség most is elítél – ezt nem a korrektség mondatja velem, hanem a tapasztalatok. Nemrég például a jászvásári Poli szurkolótábora Csíkszeredában, tehát a mi lelátóinkon gyalázkodott; hozzá teszem, hogy a jászvásári klub vezetője személyesen kért többször is bocsánatot ezért, mondván, hogy szégyelli magát. Kíváncsi vagyok, hogy az U19-es csapatunkat hogyan fogadják a hétvégén Konstancán, ahol az Elit Liga elődöntőjének visszavágóját játsszuk majd. Lezárva a konfliktusos témát,