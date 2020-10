Másodfokú riasztás: felerősödik a szél a hegyekben, havaseső is várható

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

A meteorológusok szerint október 13-án, kedden 12 és 21 óra között a Keleti-Kárpátok és a Déli-Kárpátok magasan fekvő régióiban, főként

1700 méter fölött erősen fog fújni a szél, a széllökések sebessége meghaladhatja a 120-130 kilométeres sebességet óránként

– ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Ugyanakkor 10 és 21 óra között elsőfokú (sárga jelzésű), erős szélre, jelentős mennyiségű csapadékra és légköri instabilitásra vonatkozó riasztás van érvényben a hegyvidéken, főként a Déli- és a Keleti-Kárpátok magasan fekvő területein, ahol a szél 90-100 kilométert meghaladó sebességgel fog fújni.

A szél időszakosan az ország többi részében is megerősödik, 55-65 kilométer/órás sebességű széllökések várhatók, Erdély, Munténia, Dobrudzsa és Moldova egyes részein pedig akár 70-85 kilométeres sebességgel is fújhat a szél óránként.

Az ország legnagyobb részében esőre lehet számítani. Felhőszakadások is előfordulhatnak, a déli, keleti és középső területeken dörgés-villámlás és elszigetelten jégeső is lehetséges. A csapadék mennyisége meghaladja a 25-30 litert négyzetméterenként, kisebb kiterjedésű területeken pedig a 40-60 litert is.

Az idő fokozottan lehűl a nyugati, délnyugati és helyenként a középső országrészben, jóval az ebben a periódusban megszokott hőmérsékleti értékek alá. A magas hegyvidéken vegyes csapadékra is számítani lehet.

A szakemberek ugyanakkor egy másik elsőfokú, rossz időre vonatkozó riasztást is kiadtak, amely kedd este 9 órától szerda este 6 óráig lesz érvényben az Erdélyi-szigethegység vidékén és a Keleti-Kárpátokban, ahol a szél meghaladhatja a 90-100 kilométeres sebességet óránként. Máramarosban, a Körösök-vidékének legnagyobb részében és Erdély északnyugati felében is megerősödik a szél, elérve az 55-65 kilométeres sebességet óránként.

A meteorológusok figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy szerdára virradóra és a nap folyamán az Erdélyi-szigethegység és a Keleti-Kárpátok gerincein havaseső és havazás is várható.