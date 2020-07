Más megoldás nincs, muszáj befogni a kóbor ebeket

Nem olcsó mulatság a kóbor kutyák szakcégekkel történő befogatása, illetve a menhelyeken való elszállásolásuk, ezt a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi példák is alátámasztják. Ennek ellenére nincs mit tegyenek az önkormányzatok, be kell vállalják a plusz anyagi terhet a lakók biztonsága érdekében.

A befogás után menhelyekre kerülnek a kóbor kutyák • Fotó: Erdély Bálint Előd

Bizonyos időszakonként ismeretlen okokból nagyon elszaporodnak a kóbor kutyák Székelykeresztúron, ahol ismét szerződést kellett kötni egy olyan fehéregyházi szakcéggel, amely rendelkezik menhellyel és a befogást is vállalja – tudtuk meg Rafai Emil székelykeresztúri polgármestertől. A hivatal ugyanakkor nem tud arról, hogy konkrétan emberre is támadtak volna a szabadon kószáló jószágok, ugyanakkor több bejelentés is érkezett intézményükhöz, miszerint gondokat okoznak a lakóknak.

Borsos összeg

Egy kóbor kutya befogásáért 485 lejt kell fizessen az önkormányzat, amelynek részeként a cég befogja, chipezteti, sterilizálja, beadja a kötelező oltásokat és megszabadítja az élősködőktől az állatokat, ugyanakkor a menhelyükre is befogadják őket.

Kissé a polgármester is sokallja a kért összeget, de egyelőre ez a legkézenfekvőbb megoldás, ha az előírásoknak megfelelően akarják megtisztítani a kutyáktól a kisváros utcáit.

Voltak még hasonló célú tárgyalások a vadásztársulatokkal is, ám végül nem sikerült megegyezni. Egyébként, ha gazdával rendelkező ebet fognak be, akkor a szakcéggel kell tárgyalásokat folytasson a tulajdonos, hogy visszakaphassa házi kedvencét.

Havonta több akció

Székelyudvarhelyen a RDE Hargita Kft-vel kötött szerződést a polgármesteri hivatal a kóbor ebek befogása érdekében, az pedig a helyi vadásztársulatot – az altatólövedékes fegyver használata miatt – és egy állatorvost is bevont a munkába – tudtuk meg az intézmény szakembereitől. Befogási akciókat havonta legalább kétszer végeznek, ám az sem ritka, hogy ennél jóval többször kell igénybe vegyék a szolgáltatást – minden az aktuális helyzettől függ. Egy szabadon kóborló eb befogása áfamentesen 134 lejébe kerül az önkormányzatnak, ezenkívül azonban az azt követő állatorvosi szolgáltatásokért – chipeztetés, oltások, napi szintű ellenőrzések stb. – is kell fizetni, akárcsak a menhelyen történő gondozásukért.

Ha egy kutyáról utólag kiderül, hogy van gazdája, akkor ő 200 lejt kell fizessen, hogy kiválthassa kedvencét.

Inkább örökbe adnák

Székelyudvarhelynek egyébként saját menhelye is van, ám ide csak a város területéről származó, az említett szakcég által befogott állatok kerülhetnek, hiszen több állat befogadására már nincs lehetőség. Itt egyébként tizennégy napot maradhatnak a kutyák, utána a törvény szerint el kell altatni azokat. Ennek ellenére e polgármesteri hivatalnál jobb megoldásnak látják az örökbeadást, így lényegesen hosszabb ideig maradnak ott az ebek (az örökbefogadás ingyenes). Azt is megtudtuk, hogy hamarosan befejeződik az új menhely építése, így még emberibb körülményeket biztosítanak majd a befogott jószágoknak.