Már vizsgálódik a munkavédelmi felügyelőség a csekefalvi robbanás ügyében

A meghirdetett szakiskolai helyek mindössze 58 százaléka telt be

Úgy tűnik, a szakoktatást népszerűsítő kampányoknak továbbra sem ért be a gyümölcse: a következő tanévre meghirdetett helyek alig fele telt be csak az első beiratkozási szakasz során a Hargita megyei szakiskolákban. Sőt, az előző évek beiratkozási adataihoz képest is jóval kevesebben iratkoztak idén.