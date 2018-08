Már nyáron felkészültek rá, hogy problémamentes legyen a hóeltakarítás

Hóeke és sószóró is tartozik a korszerű traktorhoz • Fotó: Sándor Gellért

Téli útkarbantartásra is alkalmas géppel bővült a csíkszentmihályi polgármesteri hivatal eszköztára, megérkezett ugyanis a Csík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázatukból vásárolt traktor – számolt be a fejleményekről Izsák-Székely Lóránt. Csíkszentmihály község polgármestere elmondta,

a megnyert 50 ezer eurós pályázati pénzből nemcsak a járművet, hanem hozzákapcsolható tartozékokat – hóekét és sószórót – is tudtak vásárolni,

valamint a pályázat lebonyolításával járó egyéb költségeket is biztosították. Azt is kifejtette az elöljáró, hogy a község négy falvában közel 25 kilométer községi út van, valamint összességében hasonló hosszúságúak kisebb utcák is, amelyeknek ezt követően jelentősen egyszerűbbé válik a téli karbantartása. Kérdésünkre az is kiderült, hogy eddig lapátokkal, homlokrakodóval próbálták megoldani az utak téli karbantartását.

Arra is kitért a községvezető, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testület már elfogadta azt a felvetést, hogy „átalakítva egy állást” állandó gépészt alkalmazzanak az újonnan kapott traktor használatára – már csak az erre vonatkozó hivatalos engedélyeztetési folyamat kell lezáruljon. Ezáltal telente biztosított lenne, hogy a községi utak a lehető legrövidebb idő alatt használhatóakká váljanak,

szükség esetén pedig akár a megyei utakon, szomszédos községekben is be tudnának segíteni a hóeltakarításba.

Izsák-Székely Lóránt továbbá arra is kitért, hogy nyári időszakban sem maradna használatlanul a traktor, ugyanis rövidesen vásárolnak hozzá egy utánfutót, így nyaranta a vízelvezető sáncok takarításakor, mélyítésekor nem okozna gondot a már meglévő markológépükkel kiemelt földcsomók elszállítása. És amennyiben lehetőségeik engedik, további, traktorra szerelhető eszközöket is beszereznek – akár utcaseprőt, fűnyírót.