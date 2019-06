Már járható a Hidegségre vezető útszakasz

• Fotó: Gábos Albin

Mintegy harminc méteres szakaszon szakadt be a Hidegségre vezető 127A jelzésű megyei út a hétvégi áradás következtében, emiatt teljesen ellehetetlenült ezen a részen az autós közlekedés. Szerdán újra a helyszínre látogattunk, ahol azt láthattuk, hogy ideiglenesen helyreállt a forgalom.

Árhullám pusztított Hidegségen, elzárva a települést Elzárta a külvilágtól a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegséget a vasárnapi árhullám, miután a 127A jelzésű megyei út egy szakaszon teljesen beszakadt. Ezáltal csak gyalog vagy kétkerekű járművel lehet átjutni egyik oldalról a másikra, személyautóval lehetetlen megközelíteni a település felső felében lévő házakat.&l Elzárta a külvilágtól a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegséget a vasárnapi árhullám, miután a 127A jelzésű megyei út egy szakaszon teljesen beszakadt. Ezáltal csak gyalog vagy kétkerekű járművel lehet átjutni egyik oldalról a másikra, személyautóval lehetetlen megközelíteni a település felső felében lévő házakat.&l

A helybéliek szerint hosszú évtizedek óta nem volt környékükön akkora nagy áradás, mint ami most vasárnap lezúdult.

Eléggé megnehezítette az életünket, hogy nem lehetett közlekedni a beszakadt úton vasárnaptól kedd estig. Az üzleteket is nehezen tudták ellátni áruval, most már szerencsére megindult a forgalom. A házam közelében zúdult ki vasárnap a víz az útra, onnan indult lefelé, befolyt több udvarba, pincékbe. Ahova befolyt a víz, a háztartási gépek is meghibásodtak

– mesélte a hidegségi Prezsmer Gabriella.