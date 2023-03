Már az egészségüket féltik az elektronikus egészségügyi platform leállásai okozta stressz miatt

Hosszú évek óta visszatérő problémát okoz az egészségügyi szolgáltatók – és így a szolgáltatásokat igénylő páciensek – számára is, hogy időnként használhatatlanná válik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere (SIUI), az az informatikai platform, amely az egészségbiztosítási rendszerben elvégzett összes szolgáltatás érvényesítésére és nyilvántartására szolgál. A helyzet nem javult az utóbbi időben sem, sőt, amint arról Soós-Szabó Klára, a háziorvosok szövetségének a Hargita megyei vezetője a Székelyhonnak beszámolt, az utóbbi két hét egyenesen förtelmes volt e tekintetben.

Nagyon bosszantó az is – folytatta Soós-Szabó Klára, hogy jelét sem látni annak, hogy a problémát meg szeretné oldani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. „Nagyképűen azt mondják, hogy dolgozzunk offline. De úgy nem tudjuk leellenőrizni azt, hogy a beteg biztosított-e vagy nem. Aztán három év múlva a nyakunkba varrják azoknak a szolgáltatásoknak – ártámogatott recepteknek, küldőpapíroknak stb. – a költségét a büntetőkamatokkal együtt, merthogy abban a pillanatban éppen nem volt biztosított az illető páciens. De az, hogy mi nem tudtuk leellenőrizni a státuszát, az őket nem érdekli. Felháborító, elfogadhatatlan, minősíthetetlen, hogy az ő hibájukért, mulasztásukért más fizessen” – fogalmazott a háziorvosi szövetség megyei vezetője.

Az informatikai platformmal kapcsolatban felmerülő problémák jelzésére létezik egy honlap. A háziorvos azt is kipróbálta a SIUI egyik leállásakor: azt a választ kapta, hogy a rendszer alulméretezett

– számolt be az őt felháborító válaszról. Az adminisztratív munka egyszerűsítésére az elmúlt években több informatikai magáncég is kifejlesztett különböző rendelői szoftvereket, amit sok háziorvos meg is vásárolt. „Ezek az informatikusok pillanatok alatt mindent tudnak aktualizálni, de ott, ahol erre elköltöttek 200 millió eurót, ott ezt nem lehet megtenni” – mondta Soós-Szabó Klára a SIUI-t működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztárra utalva.

Az egészségbiztosítási pénztárhoz fordult a szövetség

A Háziorvosok Országos Szövetsége szerdán az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz fordult, azt kérve, hogy vállalják fel az elektronikus egészségügyi informatikai rendszer működésképtelenségének a problémáját, illetve azt is, hogy a papíralapú nyomtatványok – receptek, küldőpapírok stb. – helyett vezessék be az elektronikus nyomtatványokat az egészségügyi rendszerben.